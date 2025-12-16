"Od greckich wybrzeży przez norweskie lasy po bagna Georgii i pustynie Arizony - wszędzie gra się metal i wszędzie wspaniały. Rotting Christ, Shining, Gatecreeper i Black Tusk przybywają do Gdańska, by to potwierdzić" - czytamy w komunikacie organizatorów Mystic Festivalu.

Grecki Rotting Christ to legenda black metalu, której początki sięgają końca lat 80. Ekipa dowodzona przez Sakisa Tolisa (wokal, gitara) i jego brata Themisa Tolisa (perkusja) w 2024 r. wypuściła 14. album studyjny "Pro Xristoy", który jest hołdem składanym przez muzyków ostatnim pogańskim władcom.

Od 2019 r. u boku braci występują Kostas "Spades" Heliotis (bas) i Kostis Foukarakis (gitara). Formacja w ostatnim czasie regularnie odwiedza Polskę, będąc m.in. jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2024.

Zestaw dzisiejszych ogłoszeń uzupełniają eksperymentujący z metalem, awangardą i jazzem Shining (Norwegia), deathmetalowy Gatecreeper (USA) i sludgemetalowy Black Tusk (USA).

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut i A.A. Williams.

