"Czasami musimy dokonywać trudnych wyborów. Kawa czy herbata? Piekło czy niebo? Death metal amerykański czy europejski? W tym rozdaniu stajemy po stronie wojsk pancernych Starego Kontynentu, reprezentowanych przez Benediction, Grave, Unleashed i Severe Torture" - czytamy w najnowszym ogłoszeniu organizatorów Mystic Festival 2026.

Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz dowodzony przez Nergala pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside i Hostia.

Mystic Festival 2026: Piekło czy niebo?

Powstały w zamierzchłym roku 1989 Benediction to bez wątpienia żywa legenda death metalu z Birmingham, miasta, które wydało na świat tuzów z Black Sabbath i Judas Priest, a także Godflesh czy Napalm Death. Albumy Benediction z początku lat 90., takie jak "Transcend The Rubicon", "The Grand Leveller" oraz debiut "Subconscious Terror", na którym za mikrofonem stał jeszcze Mark "Barney" Greenway z Napalm Death, ojców chrzestnych grindcore'u, zaliczane są dziś do absolutnej deathmetalowej klasyki.

W latach 1990-1998 funkcję wokalisty na szeregu cenionych płyt Benediction pełnił Dave Ingram, późniejszy frontman m.in. kultowego Bolt Thrower z Coventry oraz niderlandzkiego Hail Of Bullets, który po 21-letniej nieobecności powrócił do składu birminghamskiej formacji na longplayu "Scriptures" z 2020 roku. Warto też dodać, że w latach 1998-2019 wokalistą Benediction był Dave Hunt z Anaal Nathrakh, kolejnej słynnej grupy z Birmingham, którego możemy usłyszeć na płytach "Organised Chaos" (2001 r.) i "Killing Music" (2008 r.).

Obecny skład formacji współtworzą niezmiennie dwaj jej założyciele i gitarzyści, czyli Darren Brookes i Peter Rew; włoski perkusista Giovanni Durst (od 2019 r.) oraz Nik Sampson - londyński basista, który na wydanym w kwietniu tego roku albumie "Ravage Of Empires" zadebiutował w barwach Benediction.

Grave powstał z grobu

W 2025 r. na serię koncertów w swoim oryginalnym składzie z 1991 r. powrócił Grave - legenda szwedzkiego death metalu. U boku Oli Lindgrena, grającego na gitarze wokalisty i lidera Grave, pojawili się perkusista Jens "Jensa" Paulsson, basista Jonas Torndal oraz legendarny wokalista Jörgen Sandström - jeden z najlepiej rozpoznawalnych głosów w dziejach death metalu.

Zespół prezentował na żywo "wyłącznie oldskulowy zestaw utworów" składający się z materiału z trzech pierwszych, kanonicznych zdobyczy gatunku, czyli albumów "Into The Grave" (1991 r.), "You'll Never See..." (1992 r.) i "Soulless" (1994 r.), za których powstaniem stał wskrzeszony skład Grave.

Unleashed "ku chwale poległych"

Pochodzący ze Sztokholmu Unleashed wchodzi w skład tzw. Wielkiej Czwórki szwedzkiego death metalu (obok Entombed, Dismember i wspomnianego Grave). Weterani w połowie sierpnia zaprezentowali nowy album "Fire Upon Your Lands" promowany singlami "A Toast To The Fallen", "War Comes Again" i "Hold Your Hammers High!".

Powstały pod koniec lat 80. Unleashed to jednym z nielicznych, chwalebnych przykładów stabilności składu, który pozostaje niezmienny od dobrych trzech dekad. U boku lidera, grającego na basie wokalisty Johnny'ego Hedlunda występują gitarzyści Fredrik Folkar i Tomas Olsson oraz perkusista Anders Schultz.

Zestaw najnowszych ogłoszeń Mystic Festival 2026 uzupełnia holenderski Severe Torture. Ekipa po 14 latach wypuściła nowy album "Torn From The Jaws Of Death" z czerwca 2024 r.

