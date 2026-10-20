"Muzyka nie zna granic". Jak metalowa sensacja z Mongolii wypadła w Warszawie?

Swoją twórczość ekipa z Ułan Bator określa mianem "hunnu rock" - pod tym szyldem kryje się oryginalne połączenie emocjonalnego mongolskiego folku (granego na tamtejszych instrumentach, jak m.in. morin chuur i tovshuur) z przebojową mieszanką rocka i metalu.

Śpiew gardłowy charakterystyczny dla tamtego regionu miesza się z mocnymi brzmieniami, dając elektryzujący i oryginalny efekt, który trafia do tysięcy słuchaczy na całym świecie. Dodatkowo niektóre teksty wykorzystują dawne mongolskie okrzyki wojenne i poezję w ich ojczystym języku. Często przywoływana jest też postać Czyngis-chana, czyli założyciela imperium Mongołów z XIII wieku.

Grupa The Hu na trasie "Warrior Chant Tour 2026" promuje wydany w lipcu tego roku trzeci album "Hun", z którego pochodzą single "The Real You" i "The Men". Repertuar pierwszego koncertu w Stodole w Warszawie (19 października) zawierał też przeboje z dwóch poprzednich płyt: "The Gereg" (2019) i "Rumble Of Thunder" (2022). Dodajmy, że The Hu po raz drugi zagrają w Stodole 20 października.

W stolicy nie zabrakło tak znanych nagrań, jak m.in. "Wolf Totem", "Yuve Yuve Yu", "Black Thunder" oraz "This Is Mongol", dzięki którym zespół z Mongolii został obwołany fenomenem w świecie ciężkiego grania.

The Hu w Stodole. Tak Mongołowie podbili Warszawę

Zespół w dorobku ma występy na największych festiwalach (m.in. Coachella, Download Festival, Rock for People) i nagrania z takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Serj Tankian (System Of A Down), William DuVall (Alice In Chains), Lzzy Hale (Halestorm) i Jacoby Shaddix (Papa Roach).

The Hu w Warszawie Zobacz galerię + 13

Kwartet został wybrany na główny support Iron Maiden na ich trasie "Future Past Tour" w Ameryce Północnej jesienią 2024 r. To właśnie opublikowana z tej okazji ich wersja klasyka legendy heavy metalu - "The Trooper" - została zagrana przez The Hu jako bis w Warszawie.

W stolicy przed Mongołami zagrali przedstawiciele folku o pogańskim wydźwięku, czyli francuska formacja Skáld.