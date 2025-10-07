"Muzyka ekstremalna nie ma granic... Marduk, BØLZER, Disharmonic Orchestra i Knife Bride to kolejne cztery zespoły, które witamy w programie festiwalu i cztery dowody na prawdziwość tezy zawartej w tytule dzisiejszej wiadomości" - czytamy we wpisie na profilu Mystic Festival.

Statusem ikony black metalu cieszy się pochodzący ze Szwecji Marduk. Działająca od 1990 roku formacja wydała w sumie 15 studyjnych płyt, a celem ekipy z Norrköping było stworzenie "najbardziej obrazoburczej grupy na świecie".

Austriacki duet Bölzer od 2008 r. niesie ekstremalną dawkę black/death metalu, zdobywając uznanie krytyków i uwielbienie oddanych fanów.

Z kolei Disharmonic Orchestra (Austria) łączy death metal z grindcore'em, a najmłodsi stażem Brytyjczycy z Knife Bride obwołani zostali pionierami nurtu nu-gothika.

Mystic Festival 2026 - kto wystąpi?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r.

Dotychczas organizatorzy ujawnili następujących wykonawców: Black Label Society, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey i Martyrdöd.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji Mystic Festivalu byli Duńczyk King Diamond, żegnająca się ze sceną brazylijska Sepultura oraz In Flames, pionierzy melodyjnego death metalu ze Szwecji. Poza tym przez cztery dni święta metalu w Stoczni Gdańskiej zagrała blisko setka wykonawców reprezentujących niemal wszystkie odmiany ciężkiego grania.

Baron został zignorowany przez swojego idola. "Niegrzeczny był" INTERIA.PL