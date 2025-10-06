"Mus dla każdego maniaka". Mayhem, Marduk i Immolation przyjadą do Polski
W ramach wspólnej trasy "Death Over Europe" do Polski przyjadą ikony ekstremalnego metalu. Główną gwiazdą będą norwescy pionierzy black metalu z Mayhem, a towarzyszyć im będą Szwedzi z Marduk i Amerykanie z Immolation.
Polski przystanek trasy "Death over Europe" odbędzie się 24 lutego 2026 w klubie B90 w Gdańsku. Bilety będą dostępne od 10 października (godz. 11:00).
"Taki zestaw to mus dla każdego maniaka" - przedstawiają szczegóły organizatorzy z Knock Out Production.
Mayhem, Marduk i Immolation na wspólnym koncercie w Polsce
Główną gwiazdą będzie norweski Mayhem, uznawaną za prawdopodobnie "najważniejszą blackmetalową załogę w dziejach". Po licznych burzliwych przejściach w tym roku świętowali 40-lecie swojej przełomowej płyty "De Mysteriis Dom Sathanas".
Obecny skład tworzą: Necrobutcher (bas), Hellhammer (perkusja), pochodzący z Węgier Attila Csihar (wokal), Teloch (gitara) i brytyjski gitarzysta Ghul.
Do ikon black metalu zaliczany jest także pochodzący ze Szwecji Marduk. "Obrazoburczy do szpiku kości, a do tego wytrwali jak diabli. Wydali 15 płyt, żadnego średniaka, a ich zblastowany (ale gdy trzeba, to wolniejszy, bardziej nastrojowy) black metal jest ożywczym kopem tak samo jak za czasów 'Panzer Division Marduk'" - czytamy.
"Maksimum piekielnej magmy i zero zapychaczy" - to z kolei opis Immolation, czołowych reprezentantów amerykańskiego death metalu. Ich debiut "Dawn of Possession" (1991) odcisnął piętno na takich późniejszych gwiazdach gatunku, jak m.in. Suffocation czy Cryptopsy.