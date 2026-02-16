Municipal Waste wraca do Polski. "Dzika zabawa w młynie"
Niewiele ponad rok po występie na ubiegłorocznym Mystic Festivalu w Gdańsku do Polski na swój koncert powróci Municipal Waste, obwołany jednym z najważniejszych zespołów thrashowych w XXI wieku. U boku Amerykanów wystąpią czołowi przedstawiciele współczesnej szkoły polskiego thrash metalu.
Ekipa z Richmond w stanie Wirginia zaliczana jest do czołowych przedstawicieli drugiej fali amerykańskiej sceny crossover/thrash.
"Ich przełomowy album nosi tytuł 'The Art of Partying' i tego powinniście spodziewać się po koncercie Municipal Waste. To będzie festiwal zawrotnych temp, moshu, pogo... Po prostu dzikiej zabawy w młynie. Wyjmujcie z szafy katany z naszywkami, przydadzą się jak nigdy dotąd!" - zapowiadają koncert organizatorzy z Knock Out Production.
Municipal Waste wraca do Polski. Kto z nimi zagra?
Municipal Waste zagra 31 lipca w Hype Parku w Krakowie. Bilety trafiły już do sprzedaży w poniższych cenach:
Przedsprzedaż (I pula) - 119 zł
Przedsprzedaż (II pula) - 129 zł
W dniu koncertu - 150 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).
U boku Amerykanów w Krakowie zaprezentują się czołowi przedstawiciele współczesnej szkoły polskiego thrashu, czyli Hamulec ("zajadły, podszyty punkiem thrash"), Sanity Control ("w ich muzyce nie ma humoru - jest za to gniew i rozczarowanie") i Diving Stove ("będzie szybko i przebojowo!").