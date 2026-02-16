Ekipa z Richmond w stanie Wirginia zaliczana jest do czołowych przedstawicieli drugiej fali amerykańskiej sceny crossover/thrash.

"Ich przełomowy album nosi tytuł 'The Art of Partying' i tego powinniście spodziewać się po koncercie Municipal Waste. To będzie festiwal zawrotnych temp, moshu, pogo... Po prostu dzikiej zabawy w młynie. Wyjmujcie z szafy katany z naszywkami, przydadzą się jak nigdy dotąd!" - zapowiadają koncert organizatorzy z Knock Out Production.

Municipal Waste wraca do Polski. Kto z nimi zagra?

Municipal Waste zagra 31 lipca w Hype Parku w Krakowie. Bilety trafiły już do sprzedaży w poniższych cenach:

Przedsprzedaż (I pula) - 119 zł

Przedsprzedaż (II pula) - 129 zł

W dniu koncertu - 150 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).

U boku Amerykanów w Krakowie zaprezentują się czołowi przedstawiciele współczesnej szkoły polskiego thrashu, czyli Hamulec ("zajadły, podszyty punkiem thrash"), Sanity Control ("w ich muzyce nie ma humoru - jest za to gniew i rozczarowanie") i Diving Stove ("będzie szybko i przebojowo!").

