Do Polski przyjedzie czołówka podziemnego, bezlitośnie ciężkiego grania. W krakowskim Hype Parku wystąpią trzy składy, które nie biorą jeńców i od lat chodzą własnymi ścieżkami sceny ekstremalnej: "Sludge, death-doom, black metal i hardcore - Dragged Into Sunlight, Mizmor oraz This Gift Is A Curse łączą te elementy na własnych zasadach" - zapowiadają organizatorzy.

Trzy oblicza mroku w Krakowie

Jako pierwsi na scenę wyjdą Szwedzi z This Gift Is A Curse. Zespół miesza agresywny hardcore ze sludge'owym ciężarem i blackmetalowym chłodem. Swój pierwszy album nagrali w słynnym Sunlight Studio w Sztokholmie, a w kolejnych latach dorzucili do dorobku trzy następne płyty. Ostatnia z nich, "Heir", wyszła w 2025 roku nakładem wytwórni Season of Mist.

Przed główną gwiazdą wieczoru zaprezentuje się Mizmor, czyli jednoosobowy projekt prowadzony przez A.L.N. Muzyka Amerykanina krąży wokół motywów utraty wiary i rozczarowania religią, czerpiąc garściami z doomu, blacku i sludge metalu. W trakcie prawie 15 lat działalności artysta nagrywał m.in. z Thou czy Hell. Jego najnowszy materiał to ambientowo-drone'owy krążek "Mnemonic: Ambient Mosaic" z 2025 roku, wydany przez Profound Lore.

Imprezę zamkną Dragged Into Sunlight - bez wątpienia jeden z najcięższych i najbardziej tajemniczych składów z Wysp Brytyjskich. Zespół zbudował swoją pozycję dwoma płytami - debiutanckim "Hatred for Mankind" z 2009 roku (za którego brzmienie odpowiadał legendarny producent Billy Anderson) oraz wypuszczonym trzy lata później "Widowmaker". Brytyjczycy łączą death-doom z black metalem i brudnym sludgem w najgęstszym możliwym wydaniu. Na koncertach stawiają na minimalne oświetlenie, gęsty dym i przytłaczającą ścianę dźwięku.

Koncert odbędzie się 7 maja 2027 roku w krakowskim Hype Parku. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 6 listopada o godzinie 11:00 za pośrednictwem strony organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.