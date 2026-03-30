Na nowym dokonaniu portugalski kwintet przeszedł bowiem swego rodzaju odrodzenie, stawiając jeszcze śmielej na swoją gotycką tożsamość, bez poddawania się wątpliwym powabom współczesnych trendów. "Far From God" ma być więc, jak przekonują muzycy Moonspell, gothic metalem w swej najczystszej formie: mrocznym, romantycznym, pełnym dramaturgii i ciężaru.

"To nie tylko dobitne przypomnienie, że Moonspell pozostaje czołowym przedstawicielem gatunku, który pomógł ukształtować, ale i album mający chronić gothic metal przed nudą i przewidywalnością" - czytamy o "Far From God".

Moonspell ujawnia szczegóły. Co już wiemy o płycie "Far From God"?

"'Far From God' to krucjata przeciwko upadkowi tego stylu, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, komunikat, że Moonspell upomina się o należne mu miejsce. Żadnej polityki, spraw społecznych czy interwencji, a wyłącznie chorobliwie romantyczna miłość, wampiry, wilkołaki, tak byśmy wszyscy pomarli od piękna w wytwornym spokoju" - mówi Fernando Ribeiro, wokalista i lider Moonspell, którego zespół zaczynał swą muzyczną przygodę na początku lat 90. od black metalu na kultowej demówce "Anno Satanæ" oraz klasycznej EP-ce "Under The Moonspell".

"Ludzie, którzy słyszeli już ten album, nazywają go 'Irreligious' XXI wieku (chodzi o pomnikowy drugi album Moonspell sprzed dokładnie 30 lat). A skąd się to bierze? Stąd, że wracam do miejsca, które jest nam bliższe, do gothic metalu. To album, na którym nie ma nic poza gotykiem i metalem" - dodał frontman Moonspell.

Album "Far From God" nagrano w Porto pod okiem cenionego producenta Jaimego Gomeza Arellano (m.in. Paradise Lost, Ulver, Ghost, Sólstafir). Okładkę zaprojektował równie uznany, izraelski artysta Eliran Kantor. W utworze "The Great Wolf In The Sky" wystąpiła gościnnie hiszpańska skrzypaczka Alicia Nuhr.

Longplay "Far From God" trafi do sprzedaży 3 lipca nakładem austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo, w dwupłytowej edycji CD (tzw. mediabook) oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Dodajmy, że krótko po premierze Moonspell powróci do Polski w roli jednej z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Castle Party w Bolkowie (16-19 lipca).

Nową płytę Portugalczyków pilotuje singel do utworu tytułowego. W premierowej kompozycji "Far From God" zespół wraca po latach do romantycznej opowieści o demonicznych krwiopijcach.

Moonspell z nowym singlem "Far From God", czyli odrodzona wiara w wampiry

"Na kilka ładnych lat straciłem wiarę i nadzieję w wampiry, które stały się błaznami Hollywoodu, tandetnymi przebraniami na Halloween. Gdy jednak w 2024 roku reżyser Robert Eggers podarował nam 'Nosferatu', błyskawicznie powróciłem do tragicznej i romantycznej postaci, którą w swoich listach unieśmiertelnił Bram Stoker. 'Far From God', który napisałem jednym tchem, to nasz pierwszy utwór o wampirycznej miłości od wieków. Przyznam się, że - wraz z zespołem - poczułem pragnienie ocalenia dobrego imienia gothic metalu. Utwór ten to esencja tego albumu" - podkreślił Fernando Ribeiro.

Teledysk do singla "Far From God" Moonspell możecie zobaczyć poniżej:

Moonspell - szczegóły albumu "Far From God" (tracklista):

1. "Cross Your Heart"

2. "Far From God"

3. "Biblical"

4. "The Great Wolf In The Sky"

5. "Your Promise Of Light"

6. "For The Love Of Mortals"

7. "Our Freedom To Fall"

8. "Reconquista".

