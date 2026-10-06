Przypomnijmy, że Moonspell był jedną z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Castle Party, która odbyła się w dniach 16-19 lipca. Dwa tygodnie przed występem na zamku w Bolkowie światło dzienne ujrzała "Far From God" - pierwsza od pięciu lat, nowa płyta Portugalczyków, która okazała się kolejnym olbrzymim sukcesem artystycznym gwiazdy gotyckiego metalu o blackmetalowych proweniencjach.

Moonspell przed wizytą w Polsce. Co już wiemy?

Słynna portugalska formacja ponownie odwiedzi nasz kraj w kwietniu 2027 roku. Aż cztery koncerty w Polsce odbędą się w ramach zakrojonej na szeroką skalę (40 imprez), europejskiej trasy "God Is A Vampire".

"'Far From God' został przyjęty przez fanów i zespół z niemal mesjanistyczną gorliwością. Album ten ukazał nam wilkom - i naszej watasze - przyszłość. Teraz szykujemy się do wyruszenia w najbardziej ambitną trasę w naszej historii. Nowa scenografia, światła, nagłośnienie i produkcja wideo, a także apetyt, by sprawić, że każdy wieczór będzie prawdziwym przeżyciem" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu w mediach społecznościowych.

"Razem wyzwolimy mroczną, melodyjną, poszukującą światła energię, która płynie w naszej muzyce. Każdy koncert niczym zgromadzenie watahy. Każdy wieczór okazją do stworzenia czegoś wartego zabrania do domu. Czym bowiem jest dla nas sukces? Nowymi wspomnieniami, pełnymi sercami, prawdziwym cudem. To wam obiecujemy. A przecież wiecie, że dotrzymujemy słowa. Do zobaczenia w trasie. Daleko od Boga, lecz blisko was" - dodali Portugalczycy.

"Moonspell często wracają do naszego kraju i zupełnie im się nie dziwimy. Mają w Polsce ogromną bazę fanów, a to dlatego, że ich melancholijny do granic metal gotycki w ogóle się nie starzeje. Potwierdza to nie tylko lektura klasyki, ale także świeższych materiałów. Absolutne legendy gotyckiego metalu są żywymi klasykami gatunku i nawet na moment nie stracili formy. Moonspell zadebiutowali nieco później niż inni herosi pokroju Paradise Lost czy Tiamat, ale muzycznie od razu udowodnili, że to bez znaczenia. 'Wolfheart' i 'Irreligious' (dwa pierwsze albumy z połowy lat 90.) są prawdziwymi klasykami, podobnie jak inne ich krążki. Są mroczni, romantyczni - czasami ekstremalnie metalowi, czasami niemal postpunkowi. Geniusze" - napisali organizatorzy polskich koncertów Moonspell z Knock Out Productions.

Moonspell - szczegóły koncertów w Polsce:

4.04.2027 - Katowice (P23)

6.04.2027 - Gdańsk (B90)

7.04.2027 - Warszawa (Progresja)

8.04.2027 - Wrocław (Zaklęte Rewiry).

Bilety na wiosenne koncerty Moonspell w Polsce dostępne są w cenie 150 zł (w tym opłata serwisowa).

Kogo zobaczymy u boku Portugalczyków na imprezach w naszym kraju?

Na tournée po Europie - w tym na czterech koncertach w Polce - Moonspell towarzyszyć będzie gość specjalny trasy, czyli grupa Iotunn, której progresywny, melodyjny death metalu zagwarantował Duńczykom trwałą współpracę ze słynną Metal Blade Records.

"Jedna z ciekawszych duńskich młodych załóg - a przecież w tym kraju jest w czym przebierać… Iotunn proponują fuzję zamaszystego melodyjnego death metalu, a także gęstego od ambicji proga. Do tego zestawu dorzucają jeszcze folk, a nawet power metal. Idealna opcja dla tych, którzy z prog metalu wybierają baśniowość zamiast nieskończonych solówek, a z death metalu potęgę zamiast ciągłego łomotu. Iotunn to prawdziwie ambitna załoga. U nich nie ma prościzny" - czytamy na stronie organizatorów.

Supportem rozpoczynającym imprezy będzie parający się nastrojowym doom metalem, hiszpański duet TodoMal - podopieczni francuskiej wytwórni Season Of Mist.

"Jest ich dwóch, ale potęgi mają za dziesięciu. TodoMal to hiszpański doommetalowy duet, który stawia na ciężar, atmosferę, a czasami odpływa spacerockowe kwasy. Powalą was swoją epickością. Trochę doom, trochę prog, trochę space rock, trochę coś pomiędzy tymi wszystkimi pierwiastkami. TodoMal stawiają na światotwórstwo i bycie osobnym bytem - świetnie im to wychodzi" - dodano o muzycznym tworze z Półwyspu Iberyjskiego, którego przewrotna nazwa w języku hiszpańskim oznacza wszystko źle lub samo zło.