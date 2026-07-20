"Amanita Muscaria", nowy singel grupy Młot Na Czarownice, jest zarazem pierwszą zapowiedzią długo oczekiwanej, drugiej płyty parającego się klasycznym heavy metalem zespołu z Pionek.

"To pierwszy z dwóch utworów zapowiadających nadchodzący album. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad nowym materiałem i wreszcie możemy podzielić się z wami jego pierwszą odsłoną. Mamy nadzieję, że 'Amanita Muscaria' przypadnie wam do gustu i będzie dobrym wstępem do tego, co usłyszycie na naszej nowej płycie" - napisali muzycy Młota Na Czarownice.

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"Amanita Muscaria" (łac. muchomor czerwony) to utwór, którego tekst inspirowany jest opowieściami o wierzeniach Koriaków - syberyjskiego ludu, którego szamani pili wywar z tego tajemniczego grzyba, by przekraczać granice między światem żywych a duchów.

"Utrzymana w onirycznym, transowym klimacie kompozycja przenosi słuchacza w sam środek narkotycznej wizji - od pierwszych dźwięków buduje gęstą, rytualną atmosferę, w której rzeczywistość stopniowo rozmywa się i traci kontury. To muzyczna podróż w głąb odmiennego stanu świadomości, z której nie każdy wraca taki sam" - czytamy o nowym utworze sześcioosobowej ekipy z powiatu radomskiego, który określono "najmroczniejszą i najbardziej hipnotyczną odsłoną zespołu".

Do singla "Amanita Muscaria" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Premierę pierwszego od 11 lat albumu formacji Młot Na Czarownice zapowiedziano wstępnie na październik.

Dodajmy, że dwa najbliższe koncerty zespołu z Pionek odbędą się 29 sierpnia w Świniowie (Ranczo Świniarnia) oraz 12 września w Lublinie (Zgrzyt).

Młot Na Czarownice - kim są?

Grająca klasyczny heavy metal formacja swoje pierwsze tchnienie wydała w 2012 roku na scenie MOK w rodzimych Pionkach. W 2015 roku ukazała się ich pierwsza płyta "Popioły wiar", która doczekała się reedycji w 2023 roku dzięki stołecznej Ossuary Records.

Do tej pory Młot Na Czarownice dzielił scenę m.in. z takimi zespołami jak Hetman, Turbo, Nocny Kochanek, Kat & Roman Kostrzewski, Last Warrior, Mech, Stos, Destroyers oraz The Bill. Zespół ma na koncie także udział w festiwalach, m.in. Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim, V Edycji w Progresji oraz wydarzeniach pod auspicjami Helicon Metal Promotions.

Od samego początku skład Młota Na Czarownice tworzą wokalista Dawid "Dejff" Siwecki, gitarzysta Krzysztof Kuśmierz i basista Dominik Niemirski; dwaj pierwsi udzielali się wcześniej (w latach 1999-2010) w zespole Fantasmagoria. Aktualnym klawiszowcem grupy jest Paweł Wilcan, który w latach 2017-2025 grał w niej na perkusji. Jego dawne miejsce na bębnami zajmuje obecnie Tomasz Śwital. Od 2024 roku drugim gitarzystą jest Michał Michalczewski.