Przypomnijmy, że już w lipcu poznaliśmy "Amanita Muscaria", czyli pierwszy singel z nowego albumu heavymetalowców z Mazowsza, którego tytuł brzmi "W sidłach złudzeń". Teraz dołączyła do niego ballada "Tęsknota".

Młot Na Czarownice z drugą zapowiedzią nowej płyty. O czym opowiada singel "Tęsknota"?

Strukturę utworu "Tęsknota" zbudowano wokół motywu dążenia do wolności, intensywności doświadczeń i przełamywania schematów narzucanych przez uporządkowaną codzienność. Utwór przedstawia konfrontację między potrzebą autentycznego życia a ramami socjalizacyjnymi i społecznymi oczekiwaniami.

"Główną osią narracyjną 'Tęsknoty' jest bezkompromisowa pogoń za nieuchwytnym celem - 'światłem', stanowiącym symbol pełnego urzeczywistnienia własnych pragnień. Ta dynamika niesie jednak ze sobą wyraźnie zarysowaną dwuznaczność: dążenie do absolutnej wolności i absolutnej intensywności zakłada rezygnację ze stabilności, co nieuchronnie zbliża jednostkę do granicy samozniszczenia. Warstwa tekstowa i muzyczna rejestrują ten stan napięcia, ukazując pęd, w którym satysfakcja z pokonywania ograniczeń przeplata się z ryzykiem całkowitego zatracenia" - dowiadujemy się ze szczegółowej analizy nowego numeru sześcioosobowej ekipy z powiatu radomskiego.

"Klasycznie. Trochę Kata trochę Turbo. Chociaż wokal w niektórych rejestrach przypomina Romana Kostrzewskiego. Klimat jest. Brakuje u nas takiego grania", "To jest po prostu świetne!", "Bardzo dobre, w duchu Kata!", "Ale przepiękne!", "I tak trzymać!", "Robi wrażenie!", "Jak dla mnie rewelacja! Czekam na krążek!" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji zespołu.

Teledysk do singla "Tęsknota" Młota Na Czarownice możecie zobaczyć poniżej:

Premierę pierwszego od 11 lat albumu formacji Młot Na Czarownice zapowiedziano na październik.

Dodajmy, że zespół z Pionek zagra w sobotę 12 września w Lublinie (Zgrzyt).

Młot Na Czarownice - kim są?

Grająca klasyczny heavy metal formacja swoje pierwsze tchnienie wydała w 2012 roku na scenie MOK w rodzimych Pionkach. W 2015 roku ukazała się ich pierwsza płyta "Popioły wiar", która doczekała się reedycji w 2023 roku dzięki stołecznej Ossuary Records.

Do tej pory Młot Na Czarownice dzielił scenę m.in. z takimi zespołami jak Hetman, Turbo, Nocny Kochanek, Kat & Roman Kostrzewski, Last Warrior, Mech, Stos, Destroyers oraz The Bill. Zespół ma na koncie także udział w festiwalach, m.in. Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim, V Edycji w Progresji oraz wydarzeniach pod auspicjami Helicon Metal Promotions.

Od samego początku skład Młota Na Czarownice tworzą wokalista Dawid "Dejff" Siwecki, gitarzysta Krzysztof Kuśmierz i basista Dominik Niemirski; dwaj pierwsi udzielali się wcześniej (w latach 1999-2010) w zespole Fantasmagoria. Aktualnym klawiszowcem grupy jest Paweł Wilcan, który w latach 2017-2025 grał w niej na perkusji. Jego dawne miejsce na bębnami zajmuje obecnie Tomasz Śwital. Od 2024 roku drugim gitarzystą jest Michał Michalczewski.