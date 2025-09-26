Przypomnijmy, że nowy album formacji z Bostonu pilotowały dotąd wypuszczony pod koniec czerwca singiel "Cronenberged", kompozycja stanowiąca - zgodnie z jej tytułem - wyraz hołdu dla filmowej twórczości słynnego kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga; oraz wydany w sierpniu "Sarcophagi Of The Soul"; a także opublikowany już w lutym - jeszcze przed ujawnieniem szczegółów płyty - utwór "Confines Of Infinity", który również znalazł swe miejsce na "New Gods, New Masters". Na najnowszy, czwarty singiel wybrano "Dystopian Vermin".

"Pod sceną zrobi się kocioł". Revocation z singlem "Dystopian Vermin"

"'Dystopian Vermin' to numer do machania głową. Sporo w nim niepohamowanego pędu, który przechodzi w najciężej brzmiące patie na całym nowym albumie. Nie mogę się już doczekać grania tego utworu na żywo i sądzę, że pod sceną zrobi się istny kocioł" - przewiduje Dave Davidson, założyciel, autor tekstów i główny kompozytor w szeregach Revocation, formacji będącej jednym z najważniejszych przedstawicieli technicznego death metalu z USA.

Singla "Dystopian Vermin" możecie posłuchać poniżej:

Revocation - szczegóły albumu "New Gods, New Masters"

"New Gods, New Masters", dziewiąty longplay amerykańskiego kwartetu, wyprodukował ponownie Dave Davidson. Miksem i masteringiem zajął się Szwed Jens Bogren, rozchwytywany fachowiec, który odpowiadał za ten sam etap produkcji "Netherheaven", poprzedniej płyty podopiecznych Metal Blade Records z 2022 roku. Okładkę zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

Tytuł nowego albumu Amerykanów wynika z przekonania, iż ludzie nie potrafią żyć bez potrzemy czczenia najróżniejszych bogów.

"Wydaje się, że pragnienie to wpisane jest w nasze DNA. Wraz z postępem nauki i ogólnym wzrostem pojmowania natury i wszechświata, religie czczące starych bogów zaczynają stawać się przestarzałe. Uważam jednak, że starych bogów zastąpiliśmy nowymi, ubóstwiając technologię i tworząc bałwochwalczy kult innowatorów na kształt sekty. Choć fascynuje mnie rozwój sztucznej inteligencji, jestem zarazem głęboko zaniepokojony, dokąd zaprowadzi to ludzkość w powolnym marszu ku technologicznej dystopii lub ku całkowitej zagładzie naszego gatunku" - tłumaczył już w czerwcu Dave Davidson.

"New Gods, New Masters" to pierwszy longplay Revocation z udziałem dwóch nowych muzyków: gitarzysty rytmicznego Harry'ego Lannona oraz basisty Aleksa Webera.

Na nowej płycie nie zabrakło też gości. We wspomnianym singlu "Cronenberged" wystąpił Jonny Davy, wokalista i założyciel prog / deathmetalowej grupy Job For A Cowboy z Arizony, a w "Confines Of Infinity" Davidsona wsparł wokalnie Travis Ryan, frontman równie cenionego, kalifornijskiego zespołu Cattle Decapitation spod znaku progresywnego death metalu i grindcore'u; obie formacje to kolejni podopieczni Metal Blade Records.

To jednak nie koniec niespodzianek, w kompozycji "The All Seeing" zagrał bowiem izraelski gitarzysta jazzowy Gilad Hekselman, zaś w "Buried Epoch" usłyszymy głos Luka Lemaya, grającego na gitarze wokalisty i założyciela kanadyjskiej formacji Gorguts, ikony technicznego, awangardowego death metalu.

Nowy materiał Revocation trafił na rynek w piątek 26 września pod banderą legendarnej amerykańskiej Metal Blade Records. Płyta dostępna jest w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

