"Sylosis to jeden z najbardziej oryginalnych głosów brytyjskiego metalu XXI wieku. Założony w 2000 roku w Reading zespół z wyjątkowym wyczuciem łączy różne oblicza ekstremy - od klasycznego thrashu przez melodyjny death po progresywny metal. Z czasem do tej mieszanki dowodzona przez Josha Middletona grupa włączyła elementy metalcore'u, a o sile ich twórczości przekonacie się słuchając dwóch ostatnich materiałów - wydanego w 2023 krążka 'A Sign Of Things To Come' oraz zeszłorocznej EP-ki 'The Path'. Sylosis to ścisła czołówka nowoczesnego metalu, co bez wątpienia udowodnią na żywo w Krakowie" - zapewniono.