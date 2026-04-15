We wrześniu 2025 r. legendarny teleturniej po 26 latach nadawania w telewizji TVN przeniósł się na antenę Polsatu, co z miejsca okazało się gigantycznym hitem stacji. Prowadzony niezmiennie przez Huberta Urbańskiego program przyciąga przed ekrany tłumy widzów.

Co jakiś czas uczestnicy "Milionerów" mierzą się z pytaniami związanymi z muzyką. Mikołaj, prawnik z Warszawy, we wtorkowy wieczór usłyszał pytanie warte 125 tys. zł.

"Milionerzy": Pytanie o "dżentelmenów metalu" za 125 tys. zł

Określenie "dżentelmeni metalu" kojarzy się z zespołem:

A - Nocny Kochanek

B - TSA

C - Acid Drinkers

D - Behemoth.

Kierując się swoją intuicją, uczestnik obstawił grupę TSA, zwracając uwagę, że ten zespół jest starszy od Nocnego Kochanka (wcześniej odrzucił Acid Drinkers i Behemotha), a przez to muzycy "bardziej dystyngowani".

Intuicja Mikołaja w tym przypadku okazała się błędna, gdyż to w dorobku Nocnego Kochanka jest utwór "Dżentelmeni metalu". Nagranie pochodzi z drugiej płyty "Zdrajcy Metalu" z początku 2017 r.

Tym samym uczestnik opuścił studio Polsatu z 50 tys. zł, czyli kwotą gwarantowaną po siódmym pytaniu. Informację o "metalowym" pytaniu w "Milionerach" na swoim profilu umieściła grupa Nocny Kochanek, wiadomość dotarła również do muzyków Acid Drinkers.

Działający od 2012 r. Nocny Kochanek na polskiej scenie wyróżnia się prześmiewczymi tekstami, które - jak mówią sami muzycy - są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami "z życia wziętymi".

Dorobek grupy dowodzonej przez wokalistę Krzysztofa Sokołowskiego obejmuje pięć studyjnych płyt z autorskim materiałem. Ostatnią z nich jest "Urwany film" z lutego 2025 r. Poprzednie wydawnictwa zdobywały status platyny lub złota.

