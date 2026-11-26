Następca "Age Of Excuse" (2019 r.) jest piątą płytą cenionego zespołu z Krakowa, którego początki sięgają roku 2000. Na "Traitors To The Human Cause" znalazło się siedem premierowych kompozycji, których łączny czas trwania wynosi 42 minuty. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich albumów, na których utwory były zawsze jedynie numerowane, tym razem każda z siedmiu kompozycji posiada własny tytuł.

Mgła: Album "Traitors To The Human Cause" w szczegółach. Kiedy i jakie edycje trafią na rynek?

Materiał na "Traitors To The Human Cause" zarejestrowano w tym roku. W nagraniach wzięli udział Mikołaj Żentara alias M., czyli założyciel i lider Mgły, który zagrał na gitarze i basie oraz odpowiadał za wokale; oraz zasiadający za perkusją Maciej Kowalski vel Darkside. Obaj muzycy znani są także z Kriegsmaschine - innej blackmetalowej formacji z Krakowa.

Autorem okładki jest tym razem Igor Datkiewicz, a ilustracje są dziełem Mar.A Artwork.

Przypomnijmy, że w okresie pomiędzy "Age Of Excuse" i "Traitors To The Human Cause" grupa opublikowała w 2024 roku koncertowy album "Torn Aether - Live Recordings 2013-2022", a w 2025 roku singel "World-Without-Us" - numer pochodzący z sesji nagraniowej "Exercises In Futility", wydanego dekadę wcześniej, trzeciego longplaya Mgły; do utworu dograno ścieżki basu i wokali.

Aktualnie nowy album dostępny jest na YouTubie i Bandcampie, a niebawem ma trafić do serwisów streamingowych. Fani mogą też już zamawiać wersję CD. Należąca do M. wytwórnia No Solace informuje, że wysyłka rozpocznie się najpóźniej 7 grudnia. Premierę edycji winylowych oraz kaset zaplanowano na rok 2027.

Albumu "Traitors To The Human Cause" możecie posłuchać w całości poniżej:

Mgła powraca do koncertowania. Gdzie zobaczymy krakowskich blackmetalowców?

Po kilkuletniej przerwie w graniu na żywo, która nastąpiła po trasie z 2022 roku, Mgła ogłosiła powrót do koncertowania w ramach trasy, która obejmie występy na letnich festiwalach. Jednym z nich będzie druga edycja Hells Bells Festivalu w Szczecinie. Udział Mgły w imprezie, która odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2027 roku na Łasztowni (Plac Gryfitów) w Szczecinie, zapowiadany jest przez organizatorów jako jedyny polski koncert zespołu podczas przyszłorocznego objazdu festiwali.

Przypomnijmy, że na drugiej odsłonie festiwalu w stolicy Pomorza Zachodniego, która adresowana jest do fanów metalu, punk rocka oraz szeroko rozumianej muzyki ekstremalnej, na trzech scenach zobaczymy łącznie 38 wykonawców. Co więcej, dla przybyłych uruchomienie zostanie także pole namiotowe, a 19 sierpnia będzie dodatkowym rozgrzewkowym dniem przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu.

Wśród wcześniej awizowanych polskich zespołów, prócz Mgły zobaczymy m.in. Hate, Frontside, Jad i Meluzynę oraz hip-hopowy akcent w postaci legendarnego składu Nagły Atak Spawacza. U boku Mgły innymi z dotąd ogłoszonych gwiazd Hells Bells Festival 2027 będą Therion (jedyny polski koncert szwedzkiej legendy symfonicznego metalu, która w przyszłym roku obchodzić będzie 40. urodziny); Kalifornijczycy z deathcore'owego Carnifex; klasycy crossover / thrashu z amerykańskiego D.R.I. czy brytyjskie ikony punk rocka, na czele z The Exploited, G.B.H. i Anti-Nowhere League. Swój udział potwierdzili także niemieccy weterani thrash metalu z Assassin; blackmetalowy projekt Draugveil z Czech i Midnight z USA.

Mgła - szczegóły albumu "Traitors To The Human Cause":

1. "Feral Ape Reckoning"

2. "Trifles For An Extinction"

3. "Hair, Mud, Dirt"

4. "Say Yes To Woe"

5. "From Different Pits"

6. "Pawns Of Transience"

7. "Traitors To The Human Cause".