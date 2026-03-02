Metalowy zespół wystąpi na Eurowizji! Przy ich debiucie pracował Polak
Konkurs Piosenki Eurowizji to nie tylko pop i taneczne ballady. W tym roku na największej muzycznej scenie Europy zrobi się naprawdę głośno. Serbię reprezentował będzie metalowy zespół Lavina!
Fani ciężkich brzmień od lat udowadniają, że na Eurowizji jest miejsce na mocne, gitarowe uderzenie. W 2006 roku w konkursie triumfowała fińska grupa Lordi, a w ostatnich latach ogromne zamieszanie wywołał włoski zespół Måneskin. W tym roku tradycję rockowych i metalowych reprezentantów na Eurowizji podtrzyma Serbia.
Podczas serbskich preselekcji publiczność i jurorzy zdecydowali, że to właśnie formacja Lavina z utworem "Kraj Mene" (tłum. "Obok mnie") będzie reprezentować kraj podczas konkursu. Solidna dawka nowoczesnego metalu z pewnością mocno wyróżni się na tle reszty festiwalowej stawki.
Polski akcent w działalności zespołu
Grupa Lavina powstała w 2020 roku, a dwa lata później wydała swój debiutancki album zatytułowany "Odyssey". Co ciekawe za miks i mastering wspomnianego krążka odpowiadał nasz rodzimy inżynier dźwięku, Sebastian Has. Zespół miał również okazję zaprezentować się przed polską publicznością na żywo - w 2024 roku wystąpili w krakowskim klubie Zaścianek.
Obecnie muzycy pracują nad swoim drugim, długogrającym albumem, którego premiera zaplanowana jest na ten rok. Występ Laviny będzie można zobaczyć na żywo już 12 maja w Wiedniu, podczas tegorocznych półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji.