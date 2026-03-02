Fani ciężkich brzmień od lat udowadniają, że na Eurowizji jest miejsce na mocne, gitarowe uderzenie. W 2006 roku w konkursie triumfowała fińska grupa Lordi, a w ostatnich latach ogromne zamieszanie wywołał włoski zespół Måneskin. W tym roku tradycję rockowych i metalowych reprezentantów na Eurowizji podtrzyma Serbia.

Podczas serbskich preselekcji publiczność i jurorzy zdecydowali, że to właśnie formacja Lavina z utworem "Kraj Mene" (tłum. "Obok mnie") będzie reprezentować kraj podczas konkursu. Solidna dawka nowoczesnego metalu z pewnością mocno wyróżni się na tle reszty festiwalowej stawki.

Polski akcent w działalności zespołu

Grupa Lavina powstała w 2020 roku, a dwa lata później wydała swój debiutancki album zatytułowany "Odyssey". Co ciekawe za miks i mastering wspomnianego krążka odpowiadał nasz rodzimy inżynier dźwięku, Sebastian Has. Zespół miał również okazję zaprezentować się przed polską publicznością na żywo - w 2024 roku wystąpili w krakowskim klubie Zaścianek.

Obecnie muzycy pracują nad swoim drugim, długogrającym albumem, którego premiera zaplanowana jest na ten rok. Występ Laviny będzie można zobaczyć na żywo już 12 maja w Wiedniu, podczas tegorocznych półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji.

