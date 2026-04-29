Na "Teutonic Titans 1976-2026" w 19 kompozycjach sięgających od klasyków z początku lat 80. po bardziej współczesne dokonania zespołu, u boku stojącego na czele legendarnej grupy gitarzysty Wolfa Hoffmanna i amerykańskiego wokalisty Accept Marka Tornillo pojawi się aż 50 gości - największe gwiazdy światowego metalu, w tym muzycy Judas Priest, Pantery, Scorpions, Metalliki i Ghost.

Accept świętuje 50-lecie działalności. Kogo usłyszymy na "Teutonic Titans 1976-2026"?

Każdy z klasycznych utworów zarejestrowano w innym składzie, co nadało nowym wersjom świeżości przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego brzmienia Accept.

W kanonicznym "Balls To The Wall", dla przykładu, zaśpiewał Rob Halford z Judas Priest w towarzystwie gitarzysty Matthiasa Jabsa ze Scorpions, a w równie kultowym "Fast As A Shark" usłyszymy głos Philipa Anselmo z Pantery, gitarzystę Metalliki Kirka Hammetta i Mikkey'ego Dee - perkusistę Scorpions i byłego bębniarza Motörhead oraz zespołu Kinga Diamonda. W odświeżonym "Save Us" wokalny popis dał z kolei Tobias Forge z Ghost, zaś w "Love Child" tego samego zadania podjął się Billy Corgan ze Smashing Pumpkings, u którego boku stanął David Ellefson, wieloletni legendarny basista Megadeth.

"Nie ma lepszego sposobu na uczczenie tej 50. rocznicy niż zaproszenie naszych przyjaciół i inspiracji do wspólnego nagrania klasycznych utworów Accept, którymi mam zaszczyt podzielić się ze światem. Liczymy na to, że ta bardzo wyjątkowa płyta spodoba się każdemu tak samo jak nam wszystkim podobało się jej tworzenie" - powiedział Wolf Hoffmann, gitarzysta i lider Accept.

Wśród zaproszonych gwiazd światowego metalu na długiej liście gości znaleźli się także m.in. K.K. Downing (Judas Priest), Bobby "Blitz" Ellsworth (Overkill), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Chris Jericho (Fozzy), Ralf Scheepers (Primal Fear), Billy Sheehan (Mr. Big), Ola Englund (The Haunted) i Jeff Loomis (Nevermore).

Na "Teutonic Titans 1976-2026" znajdziemy również nową odsłonę numeru "Hellhammer" z albumu "Eat The Heat" z 1989 roku, w wykonaniu członków aktualnego składu Accept, czyli Wolfa Hoffmanna, basisty Martina Motnika, amerykańskiego gitarzysty Philipa Shouse'a i również pochodzącego z USA perkusisty Christophera Williamsa, do których dołączył gościnnie wokalista Jason McMaster z Dangerous Toys.

Specjalne rocznicowe wydawnictwo trafi na rynek 4 września nakładem austriackiej Napalm Records. W grudniu, nieco ponad trzy miesiące po premierze "Teutonic Titans 1976-2026", Accept ponownie zawita do naszego kraju w ramach zakrojonej na szeroką skalę, jubileuszowej trasy po Europie, której szczegóły poznaliśmy w lutym.

Accept powraca Polski. Gdzie i z kim będą świętować?

Jedyny koncert w naszym kraju w ramach trasy "Half A Century Of Metal" odbędzie się 9 grudnia w Arenie Gliwice, gdzie razem z fanami zespół świętować będą 50-lecie działalności. Gośćmi specjalnymi na trasie będą Szwedzi z Dynazty i Brytyjczycy z Tailgunner.

"To niesamowite świętować 50-lecie Accept, a ta rocznicowa trasa po Europie czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Wsparcie ze strony naszych fanów przez dekady było ogromne i nie możemy się doczekać, aby zagrać te koncerty w tak wielu krajach i wspólnie świętować ten kamień milowy" - zapowiadał wcześniej Wolf Hoffmann.

Przypomnijmy, że na czele formacji rodem z Solingen (Nadrenia Północna-Westfalia) od samego początku stoi gitarzysta Wolf Hoffmann. Od 2009 r. wokalistą jest Amerykanin Mark Tornillo. Skład uzupełniają perkusista Christopher Williams (od 2015 r.) i mający najkrótszy staż - od 2019 r. - gitarzysta Philip Shouse i basista Martin Motnik.

W ciągu 50 lat działalności Accept wydał w sumie 17 albumów studyjnych. Status klasyków ma płyta "Balls To The Wall" (1983) nagrana z wokalistą Udo Dirkschneiderem. Wszystkie albumy po reaktywacji, już z Markiem Tornillo za mikrofonem, trafiały do Top 10 niemieckiej listy bestsellerów, począwszy od "Blood Of The Nations" (2010) do ostatniego "Humanoid" (2024).

Accept - szczegóły albumu "Teutonic Titans 1976-2026" (tracklista):

1. "Fast As A Shark"

2. "Balls To The Wall"

3. "Aiming High"

4. "Run If You Can"

5. "Hellhammer"

6. "Metal Heart"

7. "Losers And Winners"

8. "Save Us"

9. "Up To The Limit"

10. "Wrong Is Right"

11. "Starlight"

12. "Fight It Back"

13. "Love Child"

14. "Breaker"

15. "Demon's Night"

16. "T.V. War"

17. "London Leatherboys"

18. "Monsterman"

19. "Restless And Wild".

