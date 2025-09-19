Dziewiąta płyta szwedzkiej, (około)stonermetalowej grupy Sparzanza ma być kolejnym dziełem zespołu łączącym firmową mieszankę chwytliwości, miażdżących riffów, zapadających w pamięć melodii oraz - choć może przede wszystkim - refrenów uderzających słuchacza niczym obuchem w głowę.

Sparzanza: "From Dust To Darkness" - album spoza strefy komfortu

"Nasze brzmienie ewoluowało - jest dziś cięższe i ma brutalniejszy metalowy szlif. Na 'From Dust To Darkness' sporo eksperymentowaliśmy, zdecydowanie przesuwając granice. Gitarzysta Calle Johannesson napisał mnóstwo riffów, wprowadzając metrum, które było dla nas tyleż wyzwaniem, co źródłem inspiracji" - mówi Fredrik Weileby, wokalista grupy Sparzanza.

"Na płycie znalazł się stadionowy 'Bad Motherfucker', który wydaliśmy już w 2024 roku, ale i 'Twitch Of The Death Nerve', który wyróżnia się odmiennością w kontekście tego, co do tej pory graliśmy. Zależało nam na tym, by wyjść poza strefę komfortu i stworzyć coś naprawdę miażdżącego. Jestem przekonany, że 'From Dust To Darkness' spodoba się naszym fanom" - prognozuje basista Johan Carlsson.

Sparzanza od zawsze stała po mroczniejszej stronie muzyki metalowej i "From Dust To Darkness" nie jest tutaj wyjątkiem. Zarówno teksty, jak i brzmienie nowej płyty umiejscawiają ją bliżej mrocznego bieguna metalowego spektrum.

"Jest więcej growlingu, a brzmienie jest mroczniejsze i różnorodne. W utworach takich jak 'The Great Noise' pojawiają się wszystkie rodzaje wokalnych stylów - od surowego i agresywnego po delikatny i subtelny, co nie powinno dziwić, skoro piszemy kompozycje o paleniu czarownic i krwawych narodzinach. Dla mnie jako wokalisty, tworzenie tego albumu było zabawą i wyzwaniem" - dodał Fredrik Weileby.

Longplay "From Dust To Darkness" pilotuje m.in. premierowa kompozycja "Fear The Night", utwór opowiadający o pierwotnym lęku przez mrokiem, odosobnieniem i nieznanym, z charakterystyczną dla Szwedów, brzmieniową mieszanką melodii, grzmiących riffów i narastającego napięcia.

Utwór "Fear The Night" kwintetu Sparzanza możecie sprawdzić poniżej:

Album "From Dust To Darkness", wyprodukowany tym razem przez gitarzystę zespołu Magnusa Eronena, ujrzy światło dzienne już 3 października nakładem rodzimej Despotz Records. Wytwórnia ze Sztokholmu przygotowała m.in. edycję winylową, wersję CD oraz formaty cyfrowe.

Sparzanza - kim są?

Grupa Sparzanza powstała w 1996 roku w mieście Karlstad na południu Szwecji. Zespół ma w swoim dorobku dziewięć płyt - wliczając najnowszą - z których wiele otrzymało prestiżowe nominacje (m.in. do JPF Music Awards), zaś dzięki intensywnemu koncertowaniu formacja może pochwalić się szerokim gronem fanów na całym niemal świecie.

"Potężne gitary, żywiołowość, refreny zaklęte w melodiach, o których nie sposób zapomnieć, oraz mrok, który nie daje spokoju - to doskonale znane elementy muzyki Sparzanzy, zapewniające grupie stale rosnącą rzeszę miłośników" - czytamy o stylu grania szwedzkiego kwintetu, którego twórczość spod znaku hard rocka oraz stoner i heavy metalu bywa porównywana do brzmienia ich ziomków z Mustasch i Spiritual Beggars oraz duńskiego Volbeat.

Skład szwedzkiego metalowego dynamitu pod nazwą Sparzanza tworzą od samego początku gitarzysta Calle Johannesson i perkusista Anders Åberg, którym towarzyszą basista Johan Carlsson, wokalista Fredrik Weileby i gitarzysta Magnus Eronen.

Sparzanza - szczegóły albumu "From Dust To Darkness" (tracklista):

1. "Fear The Night"

2. "This Is Not A Love Song"

3. "The Accuser"

4. "Bloodborne"

5. "Bad Motherfucker"

6. "Twitch Of The Death Nerve"

7. "The Blinding Absence Of A Light"

8. "The Great Noise".

