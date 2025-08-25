Metalowi piraci z Alestorm szykują szturm na Polskę! Co już wiemy?

Historia Alestorm zaczęła się w 2004 roku w szkockim miasteczku Perth. Tam grupa przyjaciół postanowiła założyć zespół, którego motywem przewodnim będzie szeroko pojęta piracka tematyka. Początkowo działali jako Battleheart, zaskarbiając sobie uznanie lokalnej społeczności. W momencie podpisania kontraktu płytowego z popularną wytwórnią Napalm Records, muzycy postanowili zmienić nazwę na Alestorm.

Dwie dekady później uznawani są za gigantów pirackiego metalu. Na swoim koncie mają bardzo ciepło przyjęte krążki takie jak "No Grave but the Sea", "Sunset on the Golden Age" czy "Black Sails at Midnight". Występowali u boku zespołów takich jak Sabaton, Dragonforce czy Eluveitie i na największych metalowych festiwalach: Wacken, Bloodstock, Graspop. W czerwcu tego roku ukazał się ich ósmy album studyjny zatytułowany "The Thunderfist Chronicles".

Alestorm przyjadą do Polski!

Nowy materiał grupy będziemy mogli usłyszeć na żywo jeszcze w 2025 roku! Alestorm odwiedzą nas na dwa koncerty klubowe. Zespół w składzie Christopher Bowes (wokal), Gareth Murdock (bas), Peter Alcorn (perkusja), Elliot Vernon (klawisze), Máté Bodor (gitara) już 13 grudnia odwiedzi łódzką Wytwórnię, a dzień później gdański klub B90.

Bilety na wydarzenie dostępne są w sprzedaży w punktach winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet oraz Ticketmaster.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL