Metalowa Wigilia powraca. Wśród gwiazd Rotting Christ, Unleashed i Nile

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Pod koniec grudnia odbędą się cztery koncerty pod szyldem Metalowa Wigilia - X-Mass 2026. Trasa z udziałem metalowych gwiazd ekstremy powraca na festiwalową mapę Polski po siedmiu latach przerwy. Kogo zobaczymy na scenie?

Kostas Heliotis i Sakis Tolis (Rotting Christ) na scenie
Kostas Heliotis i Sakis Tolis (Rotting Christ) w akcjiMiikka SkaffariGetty Images

"Pierwsza edycja Metalowej Wigilii odbyła się w 2012 roku, jeszcze w starej lokalizacji klubu Progresja. W kolejnych latach na festiwalu wystąpiły m.in. Mayhem, Watain, Triptykon, Sólstafir, Moonspell, Marduk, Vader, Carpathian Forest, Primordial i wielu innych" - przypominają organizatorzy z Massive Music.

Po siedmiu latach przerwy Metalowa Wigilia powraca na festiwalową mapę Polski. Koncerty odbędą się w następujących miejscach:

17.12. - Warszawa, Progresja
18.12. - Wrocław, A2
19.12. - Poznań, Tama
20.12 - Kraków, Kwadrat.

Zobacz również:

Dawid Podsiadło z gościem specjalnym, Arturem Rojkiem
Koncerty

Podsiadło wrócił na stadiony i niech już więcej z nich nie schodzi. "Obrotowy Tour" wystartował w Chorzowie [RELACJA]

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Metalowa Wigilia powraca. Rotting Christ główną gwiazdą

Główną gwiazdą tegorocznej edycji będzie Rotting Christ, czyli prekursorzy greckiego black metalu. Działający od 1987 r. zespół założyli bracia Sakis Tolis (wokal, gitara) i Themis Tolis (perkusja). W obecnym składzie towarzyszą im Kostas "Spades" Heliotis (bas) i Kostis Foukarakis (gitara).

Imponujący dorobek studyjny zamyka wydany w maju 2024 r. 14. album "Pro Xristoy", który jest hołdem składanym przez muzyków ostatnim pogańskim władcom. Na wiosnę tego roku Grecy występowali jako support na wspólnej trasie u boku Behemotha, Deicide i Immolation, a 5 czerwca zaprezentowali się jako jedna z gwiazd Mystic Festivalu w Stoczni Gdańskiej.

Podczas Metalowej Wigilii zagrają także inne gwiazdy ekstremalnego metalu: Unleashed (death metal, Szwecja), Nile (death metal, USA), Taake (black metal, Norwegia) i Azarath (black/death metal, Polska).

"Metalowa Wigilia wraca, by ponownie zakończyć koncertowy rok w wielkim stylu. Niech nowina niesie się po świecie!" - zachęcają organizatorzy.

Bilety:

190 zł (+opłata serwisowa) - I pula
210 zł (+opłata serwisowa) - II pula
230 zł (+opłata serwisowa) - III pula
250 zł (+opłata serwisowa) - w dniu koncertu.

Rafał Brzozowski w Polsacie oddał hołd ukochanej mamie. "Lubię przyjechać na herbatę, porozmawiać i wesprzeć mamę" INTERIA.PL

Najnowsze