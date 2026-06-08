"Pierwsza edycja Metalowej Wigilii odbyła się w 2012 roku, jeszcze w starej lokalizacji klubu Progresja. W kolejnych latach na festiwalu wystąpiły m.in. Mayhem, Watain, Triptykon, Sólstafir, Moonspell, Marduk, Vader, Carpathian Forest, Primordial i wielu innych" - przypominają organizatorzy z Massive Music.

Po siedmiu latach przerwy Metalowa Wigilia powraca na festiwalową mapę Polski. Koncerty odbędą się w następujących miejscach:

17.12. - Warszawa, Progresja

18.12. - Wrocław, A2

19.12. - Poznań, Tama

20.12 - Kraków, Kwadrat.

Metalowa Wigilia powraca. Rotting Christ główną gwiazdą

Główną gwiazdą tegorocznej edycji będzie Rotting Christ, czyli prekursorzy greckiego black metalu. Działający od 1987 r. zespół założyli bracia Sakis Tolis (wokal, gitara) i Themis Tolis (perkusja). W obecnym składzie towarzyszą im Kostas "Spades" Heliotis (bas) i Kostis Foukarakis (gitara).

Imponujący dorobek studyjny zamyka wydany w maju 2024 r. 14. album "Pro Xristoy", który jest hołdem składanym przez muzyków ostatnim pogańskim władcom. Na wiosnę tego roku Grecy występowali jako support na wspólnej trasie u boku Behemotha, Deicide i Immolation, a 5 czerwca zaprezentowali się jako jedna z gwiazd Mystic Festivalu w Stoczni Gdańskiej.

Podczas Metalowej Wigilii zagrają także inne gwiazdy ekstremalnego metalu: Unleashed (death metal, Szwecja), Nile (death metal, USA), Taake (black metal, Norwegia) i Azarath (black/death metal, Polska).

"Metalowa Wigilia wraca, by ponownie zakończyć koncertowy rok w wielkim stylu. Niech nowina niesie się po świecie!" - zachęcają organizatorzy.

Bilety:

190 zł (+opłata serwisowa) - I pula

210 zł (+opłata serwisowa) - II pula

230 zł (+opłata serwisowa) - III pula

250 zł (+opłata serwisowa) - w dniu koncertu.

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