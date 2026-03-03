Pochodzący z Ułan Bator kwartet The Hu coraz mocniej rozpycha się na metalowej scenie. Formacja ma w dorobku dwie duże płyty: "The Gereg" (2019) i "Rumble Of Thunder" (2022), które dały jej status jednego z najbardziej oryginalnych zespołów ostatnich lat.

Zespół łączy emocjonalny mongolski folk (grany na tamtejszych instrumentach) z przebojową mieszanką rocka i metalu. "Grupa proponuje wielkie hity - posłuchacie raz i się nie uwolnicie" - podkreślają organizatorzy polskich koncertów w Knock Out Productions.

The Hu wracają do Polski na dwa koncerty

W ramach trasy "Warrior Chant Tour" formacja z Mongolii da dwa koncerty w Stodole w Warszawie - 19 i 20 października. 4 marca o godz. 10 ruszy sprzedaż biletów dwudniowych. Od 5 marca dostępna będzie przedsprzedaż również na pojedyncze koncerty, a 6 marca rozpocznie się regularna sprzedaż wszystkich biletów i pakietów VIP.

W roli supportu zaprezentuje się francuski Skáld, czyli przedstawiciele "nordyckiego folku o neopogańskim wydźwięku". "Będzie duchowo, nośnie i epicko, nie żartujemy" - zapowiadają organizatorzy.

The Hu - sensacja metalu z Mongolii

Kwartet został wybrany na główny support Iron Maiden na ich trasie "Future Past Tour" w Ameryce Północnej jesienią 2024 r. Z tej okazji grupa zaprezentowała swoją wersję klasyka legendy heavy metalu - "The Trooper".

Ekipa z Mongolii w dorobku ma występy na największych festiwalach (m.in. Coachella) i nagrania z takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Serj Tankian (System Of A Down), William DuVall (Alice In Chains), Lzzy Hale (Halestorm) i Jacoby Shaddix (Papa Roach).

Blanka nie kryła łez w "The Voice Kids". Cleo: Zaraz zacznę płakać materiały prasowe