"Roznoszą metalową chorobę od 1981 roku - od jadowitego speed metalu 'Fistful of Metal', przez thrashowe klasyki jak 'Among the Living', po steroidowe groove'y późniejszych płyt. Ich nowojorski patent na łączenie metalu z punkiem, poczucie humoru i otwartość na nowe brzmienia zapewniły im miejsce w thrashowej Wielkiej Czwórce... i lineupie Mystic Festival" - czytamy w najnowszym ogłoszeniu organizatorów metalowego święta w Gdańsku.

Anthrax to kolejna legenda thrash metalu, która została ujawniona jako gwiazda przyszłorocznej edycji Mystica. Wcześniej podano, że do Gdańska przyjadą także Forbidden i Overkill. Ostatniego giganta thrashu w line-upie imprezy poznamy w piątek.

Anthrax kolejną gwiazdą Mystic Festival 2026

Zaliczany do Wielkiej Czwórki thrash metalu (obok formacji Metallica, Megadeth i Slayer) Anthrax działa na muzycznej scenie od 1981 r. Od dłuższego czasu zapowiadany jest 12. studyjny album grupy. Perkusista Charlie Benante potwierdził, że pierwszy numer ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Studyjny dorobek zamyka wydany w 2016 roku "For All Kings". Obecny skład tworzą Scott Ian (gitara), Joey Belladonna (wokal), Charlie Benante (perkusja, także Pantera), Frank Bello (bas) i mogący się pochwalić najkrótszym stażem gitarzysta Jon Denais (od 2013 r.). W 2024 r. na trasie koncertowej Bello zastępował Dan Lilker, oryginalny basista Anthrax (w zespole w latach 1981-1984).

Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że jednym z headlinerów będzie dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society. Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

Anthrax: Te utwory na żywo brzmią świetnie TV Interia