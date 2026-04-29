Najobszerniejszą wersją reedycji "Reload" jest limitowana, kolekcjonerska (numerowana) edycja deluxe, zamknięta w pudełku z magnetycznym zamknięciem. "ReLoad (Remastered) Limited Edition Deluxe Box Set" zawiera zremasterowany album na podwójnym winylu 180 g oraz CD, singel "The Memory Remains" na winylu 7" typu picture disc, trzy winyle koncertowe, 15 płyt CD i 4 DVD z niepublikowanymi materiałami (nagrania live, surowe miksy, dema itp.), kartę do pobrania plików MP3, trzy laminaty z trasy, plakat 11×17 "Gimme Fuel", grafikę Pushead, naklejkę, 10 kostek gitarowych/basowych, zestaw 13 kart Rorschacha, teczkę z tekstami oraz 128-stronicową książkę w twardej oprawie z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami i historiami uczestników wydarzeń.

Metallica wypuści "definitywne wznowienie" swojego siódmego albumu również w kilku innych wersjach, na kasecie, jako standardowy podwójny winyl 180 g, ekskluzywna kolorowa wersja 2LP 140 g, CD, rozszerzona edycja 3CD oraz w formatach cyfrowych (w tym miks Spatial Audio w technologii Atmos). Wszystkie zamówienia przedpremierowe obejmują natychmiastowy dostęp do "The Memory Remains (Remastered)". Dodatkowo już teraz dostępne jest wideo "The Memory Remains (Live in Philadelphia)". Całość będzie miała premierę 26 czerwca.

Metallica i "Reload" w nowej wersji

Materiał został zremasterowany przez Reubena Cohena w Lurssen Mastering pod nadzorem Grega Fidelmana.

"Reload" to kontynuacja albumu "Load" z czerwca 1996 r., czyli następcy przełomowego "Czarnego albumu". Płytą oficjalnie nazwaną "Metallica" (1991) thrashmetalowa ekipa wdarła się do ścisłej czołówki. To do dziś największy komercyjny sukces kwartetu z Kalifornii (ponad 30 mln sprzedanych egzemplarzy) i dla wielu jedna z najlepszych metalowych płyt wszech czasów.

Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec Metalliki były ogromne. Nad "Load" zespół ponownie pracował z producentem Bobem Rockiem. Podczas sesji nagraniowych do "Load" powstało tak wiele utworów, że starczyło ich na kolejny album. Jednak "Reload" przez wielu fanów został obwołany "skokiem na kasę" - sympatycy Metalliki uznali, że zespół wciska im odrzuty.

"Ten album i to, co z nim robimy - dla mnie to jest to, o co chodzi w Metallice: eksplorowanie różnych rzeczy. W chwili, gdy przestaniesz to robić, to po prostu usiądź i k.... umrzyj" - odpowiadał w swoim stylu krytykom perkusista Lars Ulrich.

Metallica przy okazji premiery płyty "Reload" w 1997 r. Anton Corbijn Universal Music Polska

James Hetfield (Metallica) krótko o pracach nad "Load" i "Reload": Szaleństwo

Po latach wokalista i gitarzysta James Hetfield przyznał, że pomysłodawcami zmiany kierunku na "Load" byli Lars Ulrich i gitarzysta Kirk Hammett, a on sam nie do końca się w tym odnalazł. "Wizerunek nie jest dla mnie złą rzeczą, ale jeśli wizerunek nie jest tobą, to nie ma to większego sensu. Myślę, że naprawdę chcieli uzyskać klimat U2, Bono pokazujący swoje alter ego. Nie mogłem się w to wciągnąć" - opowiadał Hetfield.

Ostatnim elementem zespołowej układanki był basista Jason Newsted, który w 2001 r. opuścił Metallikę z "prywatnych i personalnych powodów".

Na "Reload" ostatecznie trafiło 13 utworów, które nie były ukończone podczas prac nad "Load". Największym wyzwaniem dla Hetfielda było napisanie tekstów do w sumie 45 utworów (na obie płyty wykorzystano w sumie 27 nagrań) - frontman krótko mówił wprost o "szaleństwie".

Metallica na tych albumach odeszła od thrashmetalowych korzeni, kierując się ku hard rocku, wkraczając też na takie terytoria, jak blues, country, alternatywny metal czy grunge. Muzycy eksperymentowali z brzmieniem, wprowadzając m.in. lirę korbową i skrzypce w utworze "Low Man's Lyric" czy gościnny wokal Marianne Faithfull w singlu "The Memory Remains". Dodajmy, że to był pierwszy raz, kiedy zespół zaprosił do studyjnej współpracy przy wokalu osobę z zewnątrz. Jej partie zostały nagrane w Windmill Lane Studios w Dublinie (Irlandia), gdy zespół zatrzymał się tam w trakcie trasy promującej "Load". Podobno rozważano angaż Carly Simon, Patti Smith i Joni Mitchell, ale liderzy Metalliki mówili, że Marianne Faithfull była ich jedynym wyborem.

"Reload" był trzecim z rzędu wydawnictwem Metalliki, które zadebiutowało na 1. miejscu listy Billboard 200. Album spędził na niej blisko 80 tygodni, osiągając szczyt zestawień w sześciu krajach oraz trafiając do pierwszej dziesiątki w niemal dwunastu kolejnych. W 2025 r. płyta w USA uzyskała status poczwórnej platyny, jednak globalna sprzedaż nie przekroczyła poziomu "Load".

Krytycy dość zgodnie uznali, że większą siłę rażenia miałby materiał z "Load" i "Reload" umieszczony na jednym albumie. Niektórzy porównywali zespół do "metalowej wersji ZZ Top", pisząc m.in. o odgrzewanych riffach. Brytyjski dziennikarz Mick Wall (w dorobku ma biografie Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses, Pearl Jam, Iron Maiden, Black Sabbath, Lemmy'ego z Motorhead) w swojej książce "Metallica. Enter Night" określił "Reload" mianem "dna w dyskografii" legendy metalu. Po latach fani zastanawiają się, czy jednak nie był to ostatni dobry materiał Metalliki, biorąc pod uwagę, że dorobek zespołu powiększył się o "St. Anger" (2003), "Death Magnetic" (2008), "Hardwired... to Self-Destruct" (2016) i "72 Seasons" (2023).

Z "Reload" na dłużej w koncertowej setliście zespołu zagościły tylko energetyczny, otwierający album singel "Fuel" oraz wspomniany "Memory Remains". Do tej pory na żywo nigdy nie zabrzmiały utwory "Better Than You", "Slither", "Bad Seed", "Where The Wild Things Are", "Prince Charming" i "Attitude".

Premiera "ReLoad (Remastered)" inauguruje również konkurs dla fanów pod hasłem #GetTheReLoadOut. Po ubiegłorocznej akcji #GetTheLoadOut, w ramach której tysiące fanów publikowały własne interpretacje utworów Metalliki, zespół ogłasza drugą edycję. Tym razem, oprócz klasycznych coverów muzycznych, do udziału zaproszeni są także artyści performatywni i twórcy wizualni. Co tydzień wyróżniany będzie inny utwór z albumu, a finał konkursu wyłoni dwóch zwycięzców, którzy otrzymają podpisany przez zespół egzemplarz "ReLoad (Remastered) Limited Edition Deluxe Box Set".

Metallica powraca do Polski

Przypomnijmy, że Metallica już 19 maja powróci do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promującej ostatnią płytę "72 Seasons". Koncert w naszym kraju odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu poprzednio grupa wystąpiła w 2008 i 2004 r. Z kolei w 1991 r. Metallica zagrała w słynnym "Kotle Czarownic" w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawią się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

Z kolei od października 2026 r. do połowy marca 2027 r. Metallica zagra w sumie aż 24 razy w ramach rezydentury "Metallica: Life Burns Faster" w hali Sphere w Las Vegas.

