Za nami koncert Metalliki, na który fani ciężkich brzmień czekali od wielu miesięcy. 19 maja 2026 r. legendarny zespół wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach wznowionej trasy "M72 World Tour". Część koncertów z tej serii odbywa się w formule "No Repeat Weekend", w ramach której formacja daje dwa występy w jednym mieście z różnymi setlistami i supportami. Tym razem jednak Polska załapała się tylko na jeden show (z podwójnym Metallica odwiedziła nas w 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym).

Na koncercie w Chorzowie wybrzmiały utwory ze wszystkich minionych lat kariery Metalliki - od debiutu aż po wydany w 2023 r. krążek "72 Seasons". Widzowie bawili się do kultowych już "Nothing Else Matters", "Master of Puppets" oraz nowszych "The Day That Never Comes" czy "Lux Æterna".

Tak prezentowała się pełna setlista:

It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) [cover AC/DC]

The Ecstasy of Gold [cover Ennio Morricone]

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle (Perfect "Chcemy być sobą")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman

Scena rozstawiona została na samym środku stadionu, a publiczność otaczała muzyków z każdej strony. Gośćmi specjalnymi wieczoru - którzy zagrali przed głównymi gwiazdami - byli: francuska Gojira oraz amerykańska grupa Knocked Loose.

Rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Koncert Metalliki przeszedł do historii

Koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie zapisał się na kartach historii pobijając rekord frekwencji. Występ obejrzało ponad 90 tys. fanów, co uczyniło go największym wydarzeniem stadionowym w historii Polski.

Muzycy Metalliki znów zaśpiewali po polsku! Jak w ich wykonaniu brzmi kultowe "Chcemy być sobą" Perfectu?

Polscy fani mogli liczyć na wyjątkową niespodziankę od członków Metalliki. Podczas wtorkowego występu Robert Trujillo i Kirk Hammett wykonali legendarny utwór Perfectu "Chcemy być sobą". To nie pierwszy raz, gdy muzycy słynnej metalowej grupy sięgnęli po klasykę polskiej muzyki.

Tuż przed wykonaniem coveru "Chcemy być sobą" Trujillo zaznaczył, że w Polsce powstaje "dużo świetnej muzyki". Chwilę później wraz z kolegą z zespołu zaprezentował własną wersję przeboju Perfectu. Publiczność zareagowała z ogromnym entuzjazmem, a po zakończonym wydarzeniu nagrania z tego momentu obiegły sieć.

Do całej sytuacji odniósł się sam Zbigniew Hołdys, będący autorem tekstu i muzyki do utworu. "Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie 'Chcemy być sobą'!" - pisał na Facebooku wyraźnie zaskoczony artysta.

Warto zaznaczyć, że przy okazji poprzednich koncertów Metalliki w Polsce, fani usłyszeli już kilka innych rodzimych przebojów w ich wykonaniu. W 2018 r. w Krakowie muzycy sięgnęli po repertuar Dżemu i zagrali kultowy "Wehikuł czasu". Rok później, w Warszawie, zaprezentowali "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. W 2024 r. Trujillo i Hammett wykonali po polsku "Kocham Cię, kochanie moje" Maanamu.

