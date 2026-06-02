Metallica wraca pamięcią do show w Chorzowie. Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie

Tegoroczny koncert Metalliki w Polsce w ramach ogromnej trasy "M72 World Tour" wzbudził ogromne zainteresowanie. Zespół prezentował się na okrągłej scenie, dzięki czemu muzycy byli widoczni ze wszystkich stron Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Koncert zapisał się też na kartach historii. Zgromadził na stadionie ponad 90 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji i stając się największym wydarzeniem, jakie miało miejsce na tym obiekcie. Jednym z najczęściej wspominanych momentów wieczoru był również wyjątkowy muzyczny ukłon dla polskiej publiczności - Robert Trujillo i Kirk Hammett brawurowo wykonali na scenie cover kultowego "Chcemy być sobą" z repertuaru Perfectu.

Cały koncert dostępny w sieci i na CD

Teraz wyjątkowy show można przeżyć ponownie. Za pośrednictwem platformy LiveMetallica, gdzie zespół archiwizuje i publikuje zapisy swoich występów. Fani mają dostęp do pełnego koncertu z Chorzowa.

Zapis wydarzenia z 19 maja jest dostępny do bezpośredniego odsłuchu (streaming), ale również do pobrania w cyfrowych formatach - zarówno jako standardowe pliki MP3, jak i audiofilskie, bezstratne pliki FLAC. Dla tradycjonalistów i kolekcjonerów przygotowano również fizyczne, dwupłytowe wydanie na CD, które można zamówić bezpośrednio przez platformę zespołu.

Na oficjalnym YouTube'ie Metalliki pojawiły się również dwa nagrania z koncertu w Chorzowie. Pierwszym z nich, opublikowanym kilka dni temu był utwór "Of Wolf And Man", a teraz muzycy podzielili się także wideo do "The Day That Never Comes".





