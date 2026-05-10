Metallica już 19 maja 2026 roku zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach wznowionej trasy M72 World Tour. Część koncertów odbywa się w formule "No Repeat Weekend", w ramach której zespół daje dwa koncerty w jednym mieście z różnymi setlistami i supportami. Tym razem jednak Polska załapała się tylko na jeden występ (z podwójnym show Metallica odwiedziła nas w 2024 roku na Stadionie Narodowym)