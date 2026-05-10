Metallica wraca na Stadion Śląski. Jakie przeboje zagrają?

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Metallica wróciła na europejskie sceny w ramach kolejnej odsłony trasy M72 World Tour, a pierwszy koncert na Starym Kontynencie pokazał, że formacja Jamesa Hetfielda nie zamierza zwalniać tempa. Jakich numerów spodziewać się możemy na Stadionie Śląskim w Chorzowie?

Metallica zagra na Stadionie Śląskim 19 maja 2026. Poznaj setlistę i szczegóły koncertu w ramach trasy M72 World Tour w Chorzowie.
James Hetfield (Metallica)Paras GriffinGetty Images

Metallica już 19 maja 2026 roku zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach wznowionej trasy M72 World Tour. Część koncertów odbywa się w formule "No Repeat Weekend", w ramach której zespół daje dwa koncerty w jednym mieście z różnymi setlistami i supportami. Tym razem jednak Polska załapała się tylko na jeden występ (z podwójnym show Metallica odwiedziła nas w 2024 roku na Stadionie Narodowym)

Gośćmi specjalnymi na chorzowskim koncercie będą Gojira oraz Knocked Loose!

Zobacz również:

Metallica
Metal

Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bilety, ceny, dojazd, parking

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Co Metallica zagra w Polsce?

Zespół zagrał już swój pierwszy koncert w ramach obecnej części trasy. 9 maja Metallica odwiedziła Stadion Olimpijski w Atenach, gdzie zaserwowała publiczności setlistę składającą się z 16 utworów.

Wszystko wskazuje na to, że i w Chorzowie dostaniemy identyczny lub chociaż podobny zestaw kawałków obejmujący materiał od debiutu aż po wydany w 2023 roku krążek "72 Seasons".

Setlista w Atenach prezentowała się następująco:

  1. Creeping Death
  2. For Whom the Bell Tolls
  3. Moth Into Flame
  4. King Nothing
  5. Lux Æterna
  6. The Unforgiven
  7. Fuel
  8. Kirk and Rob Doodle (cover lokalnego przeboju)
  9. Fade to Black
  10. Wherever I May Roam
  11. Nothing Else Matters
  12. Sad but True
  13. One
  14. Seek & Destroy
  15. Master of Puppets
  16. Enter Sandman
Włodek Kołobycz przed półfinałem Eurowizji. "To był duży szok"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze