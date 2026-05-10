Metallica wraca na Stadion Śląski. Jakie przeboje zagrają?
Metallica wróciła na europejskie sceny w ramach kolejnej odsłony trasy M72 World Tour, a pierwszy koncert na Starym Kontynencie pokazał, że formacja Jamesa Hetfielda nie zamierza zwalniać tempa. Jakich numerów spodziewać się możemy na Stadionie Śląskim w Chorzowie?
Metallica już 19 maja 2026 roku zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach wznowionej trasy M72 World Tour. Część koncertów odbywa się w formule "No Repeat Weekend", w ramach której zespół daje dwa koncerty w jednym mieście z różnymi setlistami i supportami. Tym razem jednak Polska załapała się tylko na jeden występ (z podwójnym show Metallica odwiedziła nas w 2024 roku na Stadionie Narodowym)
Gośćmi specjalnymi na chorzowskim koncercie będą Gojira oraz Knocked Loose!
Co Metallica zagra w Polsce?
Zespół zagrał już swój pierwszy koncert w ramach obecnej części trasy. 9 maja Metallica odwiedziła Stadion Olimpijski w Atenach, gdzie zaserwowała publiczności setlistę składającą się z 16 utworów.
Wszystko wskazuje na to, że i w Chorzowie dostaniemy identyczny lub chociaż podobny zestaw kawałków obejmujący materiał od debiutu aż po wydany w 2023 roku krążek "72 Seasons".
Setlista w Atenach prezentowała się następująco:
- Creeping Death
- For Whom the Bell Tolls
- Moth Into Flame
- King Nothing
- Lux Æterna
- The Unforgiven
- Fuel
- Kirk and Rob Doodle (cover lokalnego przeboju)
- Fade to Black
- Wherever I May Roam
- Nothing Else Matters
- Sad but True
- One
- Seek & Destroy
- Master of Puppets
- Enter Sandman