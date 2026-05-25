19 maja Metallica ustanowiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie - na ich koncercie stawiło się ponad 90 tys. fanów i było to największe wydarzenie stadionowe w historii Polski.

Okazało się, że ta ogromna publiczność wprawiła ziemię w drgania, co odnotowała stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium - Śląskim Parku Nauki.

"Drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Tak wygląda prawdziwa moc metalu! Najmocniej zarejestrowaliśmy pierwszy utwór Metallica 'Creeping Death', który rozpoczął się o ok. 21 lokalnego czasu" - czytamy we wpisie Planetarium Śląskiego.

Przypomnijmy, że Metallica wróciła do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promując ostatnią płytę "72 Seasons". Na Stadionie Śląskim wcześniej legenda metalu zagrała w 2008 i 2004 r. Po raz pierwszy w słynnym "Kotle Czarownic" formacja zaprezentowała się w 1991 r. w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawiła się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

Z kolei od października 2026 r. do połowy marca 2027 r. Metallica zagra w sumie aż 24 razy w ramach rezydentury "Metallica: Life Burns Faster" w hali Sphere w Las Vegas.

