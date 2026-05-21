Metallica w Chorzowie. Tego wieczoru na Stadionie Śląskim Kacper nie zapomni

Michał Boroń

Zmagający się z rakiem Kacper na długo nie zapomni koncertu grupy Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie dość, że spotkał się z muzykami legendarnej formacji przed występem, to jeszcze James Hetfield ze sceny zadedykował mu jego ulubiony utwór "Sad But True".

James Hetfield i Kirk Hammett z zespołu Metallica grają na gitarach elektrycznych podczas koncertu na scenie.
THANASSIS STAVRAKIS© 2026 Associated Press - zdjęcia

Przypomnijmy, że Metallica ustanowiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie - na ich koncercie stawiło się ponad 90 tys. fanów i było to największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Jednym z fanów był Kacper, podopieczny Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

19 maja, w dniu koncertu w Chorzowie, doszło do jego prywatnego spotkania za kulisami z muzykami legendarnej formacji. To efekt wielomiesięcznych ustaleń z menedżmentem i fundacją All Within My Hands (część dochodów ze sprzedaży biletów Metalliki trafia do tej fundacji).

Metallica i Kacper w Chorzowie. "Ogromne emocje i wzruszenie"

"Każdy członek zespołu spotkał się indywidualnie z Kacprem, rozmawiał z nim, wspierał go i okazał mu ogromne serce. Dla chłopca, który kończy leczenie onkologiczne, był to moment ogromnych emocji i wzruszenia" - opowiada w serwisie epoznan.pl Maciej Kostecki, który od kilku lat charytatywnie organizuje dla chorych dzieci spotkania z artystami, twórcami i inspirującymi osobami w ramach inicjatywy "Spełnieni Twórcy" i Medalu Spełnionych Marzeń.

Dodatkową niespodzianką była dedykacja utworu "Sad But True" dla Kacpra. James Hetfield rzucił ze sceny, by chłopak "skopał rakowi tyłek".

"Wzruszenie rodziny i wszystkich obecnych było nie do opisania. To był jeden z tych momentów, które pokazują, jak wielką siłę może mieć muzyka, dobro i zwykły ludzki gest" - podkreśla Maciej Kostecki.

Przypomnijmy, że Metallica wróciła do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promując ostatnią płytę "72 Seasons". Na Stadionie Śląskim wcześniej legenda metalu zagrała w 2008 i 2004 r. Po raz pierwszy w słynnym "Kotle Czarownic" formacja zaprezentowała się w 1991 r. w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawiła się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

Z kolei od października 2026 r. do połowy marca 2027 r. Metallica zagra w sumie aż 24 razy w ramach rezydentury "Metallica: Life Burns Faster" w hali Sphere w Las Vegas.

