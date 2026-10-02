Metallica rozpoczęła rezydenturę w Las Vegas. Tak wyglądał pierwszy koncert w Sphere

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Metallica oficjalnie rozpoczęła koncertową rezydenturę "Life Burns Faster" w Las Vegas! Podczas pierwszego wieczoru muzycy wykorzystali możliwości technologiczne Sphere i zaprezentowali przekrojowy zestaw utworów, w którym znalazły się zarówno klasyki, jak i mniej oczywiste kompozycje.

Metallica rozpoczęła rezydenturę Life Burns Faster w Sphere Las Vegas. Każdy koncert ma inną setlistę, a pierwszy odbył się 1 października 2026.
Metallica rozpoczęła swoją rezydenturę w Las VegasKevin CarterGetty Images

Pierwszy z 24 zaplanowanych koncertów odbył się w czwartek 1 października. Rezydentura potrwa do 13 marca 2027 roku, a występy zostały pogrupowane w dwudniowe cykle obejmujące czwartkowe i sobotnie wieczory. Początkowo legenda thrash metalu zagrać miała jedynie 8 koncertów, ogromne zainteresowanie skłoniło ich jednak do przedłużenia przedsięwzięcia.

Zanim Metallica pojawiła się na scenie, wnętrze Sphere wypełniły obrazy flag reprezentujących fanów zespołu z różnych stron świata. Z 1600 głośników zabrzmiało następnie "It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)" AC/DC, po którym odtworzono tradycyjne intro Metalliki - "The Ecstasy of Gold" Ennia Morricone.

Około godziny 20:45 lokalnego czasu ekran otaczający widownię nagle "uległ awarii", a cała hala pogrążyła się w ciemności. Chwilę później muzycy rozpoczęli koncert od "Battery" z albumu "Master of Puppets". Towarzysząca utworowi projekcja pokazywała odwrócony obraz zza sceny, dzięki czemu publiczność mogła obserwować na ekranie samą siebie.

Zobacz również:

Conrad „Cronos” Lant z Venom nie żyje
Metal

Conrad "Cronos" Lant z Venom nie żyje. Legenda metalu miała 63 lata

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Metallica sięgnęła po klasykę

Pierwszy koncert w Sphere obejmował 16 kompozycji pochodzących z różnych etapów działalności Metalliki. Grupa wykonała między innymi "Creeping Death", "Sad But True", "Nothing Else Matters", "Seek & Destroy" oraz instrumentalny "The Call of Ktulu".

Nie zabrakło również nowszego materiału. Zespół zagrał "Now That We're Dead" z albumu "Hardwired… to Self-Destruct" oraz "Lux Æterna" z wydanego w 2023 roku "72 Seasons". Kirk Hammett i Robert Trujillo zaprezentowali ponadto wspólny fragment oparty na "Sleepwalk My Life Away".

Na finał muzycy pozostawili utwór tytułowy z "Master of Puppets". Tym samym koncert rozpoczęli i zakończyli nagraniami pochodzącymi z klasycznego albumu z 1986 roku.

Warto zaznaczyć, że wszystkim utworom towarzyszyły imponujące wizualizacje. Szczególną uwagę przyciągał wielki Ktulu, którego nagraniami podzieliła się Metallica w mediach społecznościowych:

Każdy weekend będzie inny

Podczas rezydentury Metallica kontynuuje formułę "No Repeat Weekend", wprowadzoną na trasie "M72". Oznacza to, że podczas dwóch koncertów odbywających się w ramach jednego weekendu zespół nie powtórzy żadnego utworu - fani uczestniczący w obu wieczorach otrzymają więc dwa całkowicie różne programy.

Pomysł występów w futurystycznym obiekcie narodził się po wizycie Larsa Ulricha na inauguracyjnym koncercie U2 w 2023 roku. Perkusista przyznał, że już po kilkunastu sekundach wiedział, iż Metallica również musi zmierzyć się z możliwościami Sphere. Rezydenturę określał jako okazję do ponownego wymyślenia sposobu, w jaki grupa komunikuje się z publicznością podczas koncertów.

Setlista z pierwszego występu Metalliki w Sphere

  1. "Battery"
  2. "Creeping Death"
  3. "Now That We're Dead"
  4. "Sad But True"
  5. "The Shortest Straw"
  6. "Wherever I May Roam"
  7. "The Day That Never Comes"
  8. "…And Justice for All"
  9. "Sleepwalk My Life Away" - Kirk Hammett i Robert Trujillo
  10. "Nothing Else Matters"
  11. "The Call of Ktulu"
  12. "Lux Æterna"
  13. "Ride the Lightning"
  14. "The Memory Remains"
  15. "Seek & Destroy"
  16. "Master of Puppets"
Maria Sadowska: Dzięki "TTBZ" wyszłam ze swojej strefy komfortuNewseria Lifestyle/informacja prasowa
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze