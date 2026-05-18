Występ Metalliki w Chorzowie 19 maja to część trasy "M72 World Tour". Tym razem polscy fani mają tylko jedną szansę, by zobaczyć zespół na żywo. Grupa zrezygnowała u nas z formatu "No Repeat Weekends" (czyli dwóch koncertów z różnymi setlistami), z którym dotarła do Polski w 2024 roku.

Stadion Śląski znalazł się w puli obiektów z pojedynczymi koncertami - obok m.in. Aten, Berlina czy Zurychu. Podwójne występy zarezerwowano z kolei m.in. dla Londynu, Monachium czy Budapesztu. Wieczór w Chorzowie zapowiada się jednak równie mocno za sprawą gości specjalnych - przed Metalliką zagrają Gojira oraz Knocked Loose.

Specjalna niespodzianka dla fanów i pop-up store w Katowicach

Z myślą o polskiej publiczności zespół wytłoczył specjalną edycję swojego ostatniego albumu "72 Seasons". Biało-czerwony splatter będzie jednak trudny do zdobycia - trafi wyłącznie do asortymentu tymczasowego sklepu Metalliki.

Specjalny pop-up store działa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach od poniedziałku 18.05 (od godz. 8:30) do środy 20.05 (do 18:00).

Oprócz ekskluzywnego winyla fani znajdą tam limitowane plakaty, koszulki i deskorolki. Warto odwiedzić to miejsce nie tylko dla samych gadżetów - w katowickim sklepie będzie można wygrać opaski gwarantujące wejście pod samą scenę (tzw. Snake Pit) podczas chorzowskiego koncertu.

