Metallica przygotowała niespodziankę dla fanów! Tę wyjątkową pamiątkę dostaniecie tylko w Polsce
Już 19 maja Metallica wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji powrotu do Polski legendarna grupa przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę którą będzie można kupić tylko w jednym miejscu!
Występ Metalliki w Chorzowie 19 maja to część trasy "M72 World Tour". Tym razem polscy fani mają tylko jedną szansę, by zobaczyć zespół na żywo. Grupa zrezygnowała u nas z formatu "No Repeat Weekends" (czyli dwóch koncertów z różnymi setlistami), z którym dotarła do Polski w 2024 roku.
Stadion Śląski znalazł się w puli obiektów z pojedynczymi koncertami - obok m.in. Aten, Berlina czy Zurychu. Podwójne występy zarezerwowano z kolei m.in. dla Londynu, Monachium czy Budapesztu. Wieczór w Chorzowie zapowiada się jednak równie mocno za sprawą gości specjalnych - przed Metalliką zagrają Gojira oraz Knocked Loose.
Specjalna niespodzianka dla fanów i pop-up store w Katowicach
Z myślą o polskiej publiczności zespół wytłoczył specjalną edycję swojego ostatniego albumu "72 Seasons". Biało-czerwony splatter będzie jednak trudny do zdobycia - trafi wyłącznie do asortymentu tymczasowego sklepu Metalliki.
Specjalny pop-up store działa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach od poniedziałku 18.05 (od godz. 8:30) do środy 20.05 (do 18:00).
Oprócz ekskluzywnego winyla fani znajdą tam limitowane plakaty, koszulki i deskorolki. Warto odwiedzić to miejsce nie tylko dla samych gadżetów - w katowickim sklepie będzie można wygrać opaski gwarantujące wejście pod samą scenę (tzw. Snake Pit) podczas chorzowskiego koncertu.