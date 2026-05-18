Metallica przygotowała niespodziankę dla fanów! Tę wyjątkową pamiątkę dostaniecie tylko w Polsce

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Już 19 maja Metallica wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji powrotu do Polski legendarna grupa przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę którą będzie można kupić tylko w jednym miejscu!

Metallica zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W Katowicach dostępny będzie limitowany, biało-czerwony winyl „72 Seasons”.
James Hetfield (Metallica)Dave Simpson/WireImageGetty Images

Występ Metalliki w Chorzowie 19 maja to część trasy "M72 World Tour". Tym razem polscy fani mają tylko jedną szansę, by zobaczyć zespół na żywo. Grupa zrezygnowała u nas z formatu "No Repeat Weekends" (czyli dwóch koncertów z różnymi setlistami), z którym dotarła do Polski w 2024 roku.

Stadion Śląski znalazł się w puli obiektów z pojedynczymi koncertami - obok m.in. Aten, Berlina czy Zurychu. Podwójne występy zarezerwowano z kolei m.in. dla Londynu, Monachium czy Budapesztu. Wieczór w Chorzowie zapowiada się jednak równie mocno za sprawą gości specjalnych - przed Metalliką zagrają Gojira oraz Knocked Loose.

Zobacz również:

Arise From Worms
Metal

Nowy zespół legend death metalu nabiera tempa. Co już wiemy o debiucie Arise From Worms?

Bartosz Donarski

Specjalna niespodzianka dla fanów i pop-up store w Katowicach

Z myślą o polskiej publiczności zespół wytłoczył specjalną edycję swojego ostatniego albumu "72 Seasons". Biało-czerwony splatter będzie jednak trudny do zdobycia - trafi wyłącznie do asortymentu tymczasowego sklepu Metalliki.

Specjalny pop-up store działa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach od poniedziałku 18.05 (od godz. 8:30) do środy 20.05 (do 18:00).

Oprócz ekskluzywnego winyla fani znajdą tam limitowane plakaty, koszulki i deskorolki. Warto odwiedzić to miejsce nie tylko dla samych gadżetów - w katowickim sklepie będzie można wygrać opaski gwarantujące wejście pod samą scenę (tzw. Snake Pit) podczas chorzowskiego koncertu.

Marcycha wygrała "Must Be The Music". Jak czuła się tuż po ogłoszeniu wyników?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze