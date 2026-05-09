Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 maja 2026 r. w ramach trasy M72 World Tour. Przypomnijmy, że jest to część rekordowego tournée, w ramach którego zespół kontynuuje tradycję "No Repeat Weekends" czyli dwóch koncertów w jednym mieście z różnymi setlistami i supportami. Z tego typu formatem Metallica dotarła do Polski w 2024 roku, a teraz zaprezentuje się we Frankfurcie (22 i 24 maja), Dublinie (19 i 21 czerwca), Budapeszcie (11 i 13 czerwca) oraz Londynie (3 i 5 lipca).

Chorzów należy do grupy miast, gdzie zespół zagra pojedynczy koncert - obok Aten (9 maja), Bukaresztu (13 maja), Chorzowa (19 maja), Zurychu (27 maja), Berlina (30 maja), Bolonii (3 czerwca), Glasgow (25 czerwca) i Cardiff (28 czerwca). Tym razem więc polscy fani mają tylko jedną szansę, by zobaczyć Metallikę na żywo.

Wieczór w Chorzowie otworzy dwóch gości specjalnych: Gojira oraz Knocked Loose!

Metallica w Chorzowie: bilety

Pojedyncze wejściówki na koncert Metalliki są nadal dostępne w sprzedaży ogólnej na oficjalnych platformach organizatorów - głównie tyczy się to biletów na płytę (w cenie 660 zł bez opłat serwisowych), choć dostępnych jest kilka wejściówek na trybuny w ramach autoryzowanej przez Ticketmaster sprzedaży z drugiej ręki (tutaj ceny różnią się w zależności od miejsca).

Jak dojechać na Stadion Śląski?

Stadion Śląski znajduje się na terenie Parku Śląskiego, pomiędzy Katowicami a Chorzowem. Najwygodniejszy dojazd komunikacją zbiorową:

Tramwaje z Katowic w kierunku Chorzów Rynek / Chorzów: linie m.in. 11 i 23 zatrzymują się przy Parku Śląskim (pętla przy stadionie).

Z innych części aglomeracji warto dojechać pociągiem/koleją do Katowic lub Chorzowa, a dalej przesiąść się w tramwaj lub autobus.

Organizatorzy i ZTM zwykle apelują, by na tak duże imprezy wybierać komunikację miejską - okolice stadionu szybko się korkują, a wyjazd z parkingów po koncertach potrafi trwać nawet kilkadziesiąt minut.

Metallica w Chorzowie: gdzie zaparkować?

Stadion Śląski ma własne strefy parkingowe na terenie Parku Śląskiego. Wjazd do parku najczęściej odbywa się od strony ul. Chorzowskiej (Katowice) lub ul. Parkowej (Chorzów). Oficjalne parkingi stadionowe są płatne, choć w okolicy nie brakuje alternatyw. Miejsca znajdziemy również przy ul. Chorzowskiej - przy wejściu do Parku Śląskiego koło zoo; do stadionu jest stąd ok. 5-10 minut pieszo.

Parking przy centrum handlowym Silesia City Center oddalony jest od stadionu o ok. 1,5 km; można z niego dojść pieszo lub podjechać kilka przystanków tramwajem.

W dniu koncertu warto pojawić się w okolicy stadionu wcześniej niż na godzinę przed startem - zarówno miejsca parkingowe, jak i tramwaje oraz okoliczne drogi bardzo szybko się zapełniają.

