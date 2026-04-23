Metallica - wraz ze Slayerem, Megadeth i Anthraxem - zaliczana jest do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu. Działająca od początku lat 80. kalifornijska grupa ma w dorobku płyty, które definiowały gatunek, wyznaczając kierunki dla legionów naśladowców.

Debiutancki album "Kill 'Em All" (1983) sprawił, że zespół stał się czołowym przedstawicielem rosnącego wówczas w siłę thrash metalu. Szybko okazało się, że Metallica z raczkującego gatunku stała się symbolem i ikoną ciężkiego grania.

Metallica. Historia w 180 kawałkach

Na temat legendy metalu i jej imponującego dorobku powstało mnóstwo opracowań, biografii, analiz i artykułów. 6 maja na polskim rynku pojawi się kolejna pozycja - "Metallica. Historia w 180 kawałkach".

Bogato ilustrowaną książkę napisał Benoit Clerc, francuski autor i kompozytor, a także autor książek poświęconych takim artystom, jak Metallica, Queen, David Bowie, Prince czy ABBA.

W najnowszej pozycji postanowił on przeprowadzić czytelników przez kolejne etapy kariery zespołu, odsłaniając kulisy powstania 180 utworów z całego dorobku Metalliki - od płyty "Kill 'Em All" do ostatniego albumu "72 Seasons".

"Znajdziesz tu historie związane z takimi klasykami, jak 'Master of Puppets', 'Enter Sandman' czy 'The Unforgiven', a także spojrzenie na mniej oczywiste utwory, dzięki któremu grupa stała się ogólnoświatowym fenomenem" - czytamy w opisie.

W książce znajdą się m.in. ekskluzywne anegdoty z tras koncertowych i unikalne perspektywy producentów, takich jak Bob Rock i Rick Rubin, a także szczegółowe informacje na temat używanego przez muzyków sprzętu. Całość jest bogato ilustrowana zdjęciami legendarnych fotografów, jak choćby Ross Halfin.

Metallica powraca do Polski

Przypomnijmy, że Metallica już 19 maja powróci do Polski w ramach trwającej od 2023 r. trasy "M72", promując ostatnią płytę "72 Seasons". Koncert w naszym kraju odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu poprzednio grupa wystąpiła w 2008 i 2004 r. Z kolei w 1991 r. Metallica zagrała w słynnym "Kotle Czarownic" w ramach festiwalu Monsters of Rock razem z m.in. AC/DC i Queensrÿche.

W roli supportów w Chorzowie pojawią się francuska Gojira, która występowała m.in. podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu oraz amerykański zespół Knocked Loose (hardcore punk/metalcore/beatdown).

Z kolei od października 2026 r. do połowy marca 2027 r. Metallica zagra w sumie aż 24 razy w ramach rezydentury "Metallica: Life Burns Faster" w hali Sphere w Las Vegas.

Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL