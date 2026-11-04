Przypomnijmy, że zjawiskowy kwintet ze Szwecji, którego charakterystyczne, instynktownie wręcz rozpoznawalne brzmienie z pogranicza technicznego thrashu i djentu do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków z całego świata, po raz ostatni występował w Polsce w marcu 2024 roku na koncertach w Warszawie i Krakowie, promujący wydany dwa lata wcześniej album "Immutable".

Jesienią 2027 roku Meshuggah wyruszy w trasę po Europie i Wielkiej Brytanii i to właśnie w ramach jubileuszowego tournée pod szyldem "The Forty-Year Anomaly" Szwedzi zagrają jeden koncert w naszym kraju.

Meshuggah zaprasza na 40. urodziny. Gdzie i z kim będą świętować w Polsce?

Jedna z 20 zaplanowanych imprez odbędzie się 10 października 2027 roku w COS Torwar w Warszawie. W rocznicowych wojażach, w tym na stołecznym wydarzeniu organizowanym przez Live Nation Polska, u boku jubilatów wezmą udział dwaj goście specjalni. Jednym z nich będzie amerykańska grupa Periphery z Waszyngtonu - pionierzy djentu na scenie progresywnego metalu, dla których precyzyjne brzmienie Meshuggah było od samego początku wzorem do naśladowania. To samo można powiedzieć o drugim gościu specjalnym trasy "The Forty-Year Anomaly", czyli progmetalowej formacji Vildhjarta ze Szwecji, która wśród najważniejszych inspiracji wymienia właśnie swoich sławnych rodaków z Umeå.

"Przełamujące granice ikony metalu będą obchodzić 40-lecie w 2027 roku - okazję, która zasługuje na wyjątkowe uczczenie. Niewiele zespołów zmieniło język muzyki heavymetalowej tak fundamentalnie jak Meshuggah. Od blisko czterech dekad szwedzki kwintet tworzy jeden z najbardziej charakterystycznych dorobków we współczesnym metalu, łącząc rytmiczną złożoność, dysonanse, powtarzalność i przytłaczającą siłę brzmienia w styl, który wywarł wpływ na całe pokolenia muzyków" - czytamy w zapowiedzi polskiego koncertu.

Regularna przedsprzedaż biletów na warszawski koncert Meshuggah ruszy w piątek 6 listopada.

Fenomen Meshuggah. Co sprawiło, że zostali ikoną metalu?

Przypomnijmy, że Meshuggah (z jid. / hebr. "szalony") powstała w 1987 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. uznane formacje Cult Of Luna, Naglfar, Persuader, Bewitched czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

"Od momentu powstania pionierzy ekstremalnego metalu wytyczają imponującą ścieżkę kariery, pełną innowacji, agresji, buntu i siły oddziaływania, umacniając swoją pozycję jako jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów tego gatunku. Szwedzi rozpoczęli swoją muzyczną drogę od thrashmetalowych korzeni, jednak bardzo szybko zaczęli zgłębiać znacznie bardziej niekonwencjonalne obszary. Albumy takie jak 'Destroy Erase Improve', 'Chaosphere' i 'Nothing' ugruntowały idee, które stały się znakiem rozpoznawczym zespołu: polirytmiczne riffy, przesunięte akcenty, gitary o poszerzonym zakresie brzmienia oraz umiejętność łączenia ekstremalnej technicznej złożoności z niezwykle intensywnym, fizycznym oddziaływaniem muzyki. Ewolucja ta miała swój ciąg dalszy na rozbudowanym albumie 'Catch Thirtythree', pełnym precyzji i agresji 'obZen', potężnym brzmieniowo 'Koloss' oraz pełnym nieokiełznanej energii 'The Violent Sleep Of Reason'" - dzieje Meshuggah przypominają organizatorzy.

"Potwierdzeniem trwałego wpływu na metalową scenę była nominacja do nagrody Grammy w kategorii 'Best Metal Performance' za utwór 'Clockworks'. W 2022 roku ukazał się 'Immutable' - dziewiąty album studyjny grupy, który ugruntował wyjątkową pozycję zespołu we współczesnym metalu. Longplay znalazł się na szczycie brytyjskiego notowania 'Rock & Metal Albums' oraz amerykańskiej listy 'Top Hard Rock Albums' magazynu Billboard, docierając zarazem do pierwszej dziesiątki zestawień w Niemczech, Kanadzie i Szwecji. Liczne trasy i festiwale uwydatniły inny kluczowy element dziedzictwa Meshuggah, bowiem występy na żywo, podczas których monumentalne brzmienie i precyzyjnie zsynchronizowane oświetlenie przekształcają złożone kompozycje w intensywne przeżycie, to doświadczenia z gatunku tyleż fizycznego, co pozazmysłowego. Po niemal czterech dekadach działalności, Meshuggah pozostaje jednym z nielicznych zespołów, których ogromny wpływ na scenę metalową idzie w parze z nieustającą aktualnością ich twórczości. Nie tylko wyprzedzili swoje czasy - stworzyli własny muzyczny język, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia artystów i wyznacza kierunki rozwoju ciężkiego grania" - podkreślono.

Teledysk do singla "I Am That Thirst" Meshuggah z albumu "Immutable" możecie zobaczyć poniżej:

Dość wreszcie powiedzieć, że magazyn "Rolling Stone" określił Meshuggah jednym z 10 najważniejszych zespołów metalowych, a "Alternative Press" najistotniejszą grupą w dziejach muzyki metalowej. Od końca lat dwutysięcznych szwedzka formacja, której ekstremalną muzyką uprzykrzano życie sąsiadom w słynnej scenie z serialu "Rodzina Osbourne'ów", pozostaje też niewyczerpanym źródłem inspiracji dla adeptów djentu - prężnego podgatunku progresywnego metalu.