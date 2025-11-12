Asteriæ to wielkopolski kwintet poruszający się w klimatach post-metalu i hardcore'u. W swojej muzyce poznaniacy łączą wściekłe perkusyjne blasty z przestrzennymi motywami gitarowymi, zanurzając całość w przesterowanym basie oraz wzbogacając brzmienie agresywnym, krzykliwym wokalem. Teksty poznańskiej grupy opowiadają o emocjach i wewnętrznej walce człowieka.

"'Album 'Miejsce, które nazywam sobą' to bardzo mocna pozycja dla tych, którzy lubią połączenie post-hardcore'u z black metalem. Melancholia, mrok i szaleństwo w głowie wykrzyczane z niesamowitą energią" - czytamy o nowym dokonaniu poznańskiej ekipy, które trafiło na rynek nadkładem D.I.Y Koło Records w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Asteriæ: Szczegóły albumu "Miejsce, które nazywam sobą" i koncerty w Polsce. Gdzie zagrają?

Drugi longplay Asteriæ zarejestrowani w Tetra Wave Studio pod okiem Krzysztofa Kostenckiego, który zajął się także miksem i masteringiem.

"Ta płyta, jak i cała muzyka, którą piszemy, jest dla nas ucieczką. 'Miejscem, które nazywam sobą' - jak wskazuje tytuł. To w muzyce możemy ulokować każdą złą emocję, co na co dzień pozwala nam być bardziej otwartymi, dobrymi" - o swoim nowym materiale mówią poznaniacy.

"Asteriæ świadomie rezygnuje z języka angielskiego, mimo że bywa prostszy w wymowie i łatwiejszy w pisaniu i wykonaniu. Teksty na płycie 'Miejsce, które nazywam sobą' są po polsku, by łatwiej uchwycić i przekazać emocje, które siedzą w ich autorach" - dodano.

Album promują utwory "1 - 4 - 8" i "Tchnienie". Teledysk do pierwszego z nich możecie zobaczyć poniżej:

W listopadzie i grudniu zespół zaplanował rozpoczętą już serię koncertów po kraju.

Aktualną koncertową rozpiskę Asteriæ znajdziecie poniżej:

14.11. Warszawa (A.D.A Puławska; wraz z Perro Suicida, Bezdech, Place On Earth)

21.11. Szczecin (After Ego; plus Backbite)

29.11. Katowice (Jack Bar; plus 13 Piętro, Starless Void)

30.11. Kraków (Baza; wspólnie z November Might Be Fine)

05.12. Gdańsk (Paszcza Lwa; plus Rosk i Mamidło)

06.12. Włocławek (CK Zazamcze; wraz z Rosk, Mamidło, Niboganipana).

Asteriæ - kim są?

Grupa powstała w 2019 roku z inicjatywy gitarzystów Michała Pawłowskiego i Marcela Ziółkowskiego. W lutym 2023 roku zespół wydał swój pierwszy album "Gasnąc", którego pozytywny odbiór zaowocował licznymi koncertami w kraju, w tym na festiwalach Summer Dying Loud, Post Mortem i Skowyt.

Dokładnie rok później Asteriæ wypuścili "Black Vine Sessions" - album koncertowy / materiał wideo zarejestrowany na żywo w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie, który ukazał zespół w jego naturalnym środowisku: pełnym ekspresji, emocjonalnego rozedrgania i gęstej atmosfery. Najnowszym rozdziałem w blisko siedmioletniej historii poznańskiej formacji jest właśnie opublikowany, drugi longplay "Miejsce, które nazywam sobą".

Prócz dwójki wspomnianych gitarzystów, w szeregach Asteriæ figurują wokalista Bartosz Jankowski, perkusista Eryk Gaujard oraz basista Adam Sobota.

Asteriæ - szczegóły albumu "Miejsce, które nazywam sobą" (tracklista):

1. "1 - 4 - 8"

2. "Ruiny"

3. "Tchnienie"

4. "Uwolniłem się"

5. "Toń".

