"Melancholia, mrok i szaleństwo". Asteriæ z premierą nowego albumu i serią krajowych koncertów
Na początku listopada światło dzienne ujrzał drugi album Asteriæ. Płytę "Miejsce, które nazywam sobą" zjawiskowa poznańska formacja promuje serią koncertów w Polsce.
Asteriæ to wielkopolski kwintet poruszający się w klimatach post-metalu i hardcore'u. W swojej muzyce poznaniacy łączą wściekłe perkusyjne blasty z przestrzennymi motywami gitarowymi, zanurzając całość w przesterowanym basie oraz wzbogacając brzmienie agresywnym, krzykliwym wokalem. Teksty poznańskiej grupy opowiadają o emocjach i wewnętrznej walce człowieka.
"'Album 'Miejsce, które nazywam sobą' to bardzo mocna pozycja dla tych, którzy lubią połączenie post-hardcore'u z black metalem. Melancholia, mrok i szaleństwo w głowie wykrzyczane z niesamowitą energią" - czytamy o nowym dokonaniu poznańskiej ekipy, które trafiło na rynek nadkładem D.I.Y Koło Records w wersji CD oraz drogą elektroniczną.
Asteriæ: Szczegóły albumu "Miejsce, które nazywam sobą" i koncerty w Polsce. Gdzie zagrają?
Drugi longplay Asteriæ zarejestrowani w Tetra Wave Studio pod okiem Krzysztofa Kostenckiego, który zajął się także miksem i masteringiem.
"Ta płyta, jak i cała muzyka, którą piszemy, jest dla nas ucieczką. 'Miejscem, które nazywam sobą' - jak wskazuje tytuł. To w muzyce możemy ulokować każdą złą emocję, co na co dzień pozwala nam być bardziej otwartymi, dobrymi" - o swoim nowym materiale mówią poznaniacy.
"Asteriæ świadomie rezygnuje z języka angielskiego, mimo że bywa prostszy w wymowie i łatwiejszy w pisaniu i wykonaniu. Teksty na płycie 'Miejsce, które nazywam sobą' są po polsku, by łatwiej uchwycić i przekazać emocje, które siedzą w ich autorach" - dodano.
Album promują utwory "1 - 4 - 8" i "Tchnienie". Teledysk do pierwszego z nich możecie zobaczyć poniżej:
W listopadzie i grudniu zespół zaplanował rozpoczętą już serię koncertów po kraju.
Aktualną koncertową rozpiskę Asteriæ znajdziecie poniżej:
14.11. Warszawa (A.D.A Puławska; wraz z Perro Suicida, Bezdech, Place On Earth)
21.11. Szczecin (After Ego; plus Backbite)
29.11. Katowice (Jack Bar; plus 13 Piętro, Starless Void)
30.11. Kraków (Baza; wspólnie z November Might Be Fine)
05.12. Gdańsk (Paszcza Lwa; plus Rosk i Mamidło)
06.12. Włocławek (CK Zazamcze; wraz z Rosk, Mamidło, Niboganipana).
Asteriæ - kim są?
Grupa powstała w 2019 roku z inicjatywy gitarzystów Michała Pawłowskiego i Marcela Ziółkowskiego. W lutym 2023 roku zespół wydał swój pierwszy album "Gasnąc", którego pozytywny odbiór zaowocował licznymi koncertami w kraju, w tym na festiwalach Summer Dying Loud, Post Mortem i Skowyt.
Dokładnie rok później Asteriæ wypuścili "Black Vine Sessions" - album koncertowy / materiał wideo zarejestrowany na żywo w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie, który ukazał zespół w jego naturalnym środowisku: pełnym ekspresji, emocjonalnego rozedrgania i gęstej atmosfery. Najnowszym rozdziałem w blisko siedmioletniej historii poznańskiej formacji jest właśnie opublikowany, drugi longplay "Miejsce, które nazywam sobą".
Prócz dwójki wspomnianych gitarzystów, w szeregach Asteriæ figurują wokalista Bartosz Jankowski, perkusista Eryk Gaujard oraz basista Adam Sobota.
Asteriæ - szczegóły albumu "Miejsce, które nazywam sobą" (tracklista):
1. "1 - 4 - 8"
2. "Ruiny"
3. "Tchnienie"
4. "Uwolniłem się"
5. "Toń".