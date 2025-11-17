Przypomnijmy, że w połowie sierpnia słynna grupa z Los Angeles, zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Anthrax), ogłosiła, że jej nowy longplay będzie ostatnim albumem Megadeth, po premierze którego kalifornijska legenda muzyki metalowej pod wodzą Dave'a Mustaine'a wyruszy w 2026 roku w pożegnalną trasę koncertową. Ogólnoświatowe tournée, które będzie miało swój przystanek na przyszłorocznym Mystic Festivalu w Gdańsku, ma potrwać nawet kilka lat.

Pierwszą zapowiedzią płyty zatytułowanej po prostu "Megadeth" był wypuszczony na początku października singel "Tipping Point". Teraz dołączyła do niego druga premierowa kompozycja "I Don't Care".

Megadeth z pochwałą asertywności. O czym opowiada singel "I Don't Care"?

"Ile razy chciałeś to komuś powiedzieć? Wiem, że tak było! W głębi duszy, gdybyśmy mieli jaja, częściej mówilibyśmy ludziom 'Mam to gdzieś'. Część głównego riffu w tym utworze chodziła mi po głowie od czasu powstawania 'The Sick, The Dying… And The Dead!' (poprzedniej płyty Megadeth z 2022 r.), z entuzjazmem podszedłem więc do nagrywana 'I Don't Care' na nowy album. Uwielbiam gitarowe niuanse w tym utworze. Do tego dochodzi jeszcze gitara prowadząca i muzyczny dialog pomiędzy mną i Teemu (Mäntysaarim, gitarzystą Megadeth), który jest znakomity!" - powiedział Dave Mustaine, grający na gitarze wokalista i lider Megadeth, który we wrześniu skończył 64 lata.

Do singla "I Don't Care" nakręcono teledysk w reżyserii Keitha J Lemana. Wideoklip łączy sceny nawiązujące do kultury skejtów z dynamiczną grą członków aktualnego składu Megadeth, który uzupełniają nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Teledysk "I Don't Care" Megadeth możecie zobaczyć poniżej:

Megadeth: Szczegóły nowej płyty przed pożegnalną wizytą w Polsce. Co już wiemy?

Produkcją longplaya "Megadeth" - wraz z liderem zespołu - zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.). Okładkę, na której nie mogło zabraknąć Vika Rattleheada, ikonicznej maskotki Megadeth, zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong.

Tracklistę nowego albumu Megadeth zwieńczy bonusowy utwór o dobrze znanym tytule. Mowa o "Ride The Lightning", czyli klasyku z dorobku innej legendy tego gatunku - Metalliki.

Przypomnijmy, że Dave Mustaine był gitarzystą tego zespołu w latach 1981-1983. Na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" (1983) znalazły się cztery utwory, których współautorem był Mustaine: "The Four Horsemen", "Jump In The Fire", "Phantom Lord" i "Metal Militia". Współtworzył też dwa numery, które trafiły na "Ride The Lightning", kolejną płytę Metalliki: "The Call of Ktulu" i tytułowy "Ride The Lightning". Ten album ukazał się w lipcu 1984 r., czyli dobrze ponad rok po tym, jak krnąbrny Mustaine został wyrzucony z Metalliki z powodu swoich problemów z nadużywaniem trunków i niedozwolonych substancji oraz "agresywnego zachowania" wobec liderów zespołu: wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda i perkusisty Larsa Ulricha.

"W związku z tym, że Megadeth kończy działalność i moja kariera zatacza pewne koło, podjąłem decyzję o umieszczeniu 'Ride The Lightning' na płycie. Jest to utwór, który napisałem wspólnie z Jamesem, Larsem i Cliffem [Burtonem, basistą Metalliki] i jego obecność na nowym albumie to wyraz szacunku dla miejsca i czasu w których moja kariera się zaczęła" - podkreśla dziś Dave Mustaine.

Premierę pożegnalnego albumu Megadeth zaplanowano na 23 stycznia 2026 roku.

Dodajmy, że raptem tydzień po występie Megadeth u boku Disturbed w Tauron Arenie Kraków, który odbył się 10 października, ogłoszono kolejny koncert ekipy Dave'a Mustaine'a w Polsce. Żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu będzie jednym z headlinerów przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 roku w Stoczni Gdańskiej.

Megadeth - szczegóły albumu "Megadeth" (tracklista):

"Tipping Point" "I Don't Care" "Hey, God?!" "Let There Be Shred" "Puppet Parade" "Another Bad Day" "Made To Kill" "Obey The Call" "I Am War" "The Last Note" "Ride The Lightning" (utwór bonusowy).

