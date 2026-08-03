W styczniu tego roku pojawił się album zatytułowany po prostu "Megadeth", którym legenda thrash metalu żegna się z fanami. W ramach promocji tego materiału grupa Megadeth ruszyła w pożegnalną trasę, która ma potrwać ok. 2-3 lata (w zależności na ile pozwoli stan zdrowia Dave'a Mustaine'a). W ramach kończenia swojej przygody z muzyką zespół był jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festivalu w Gdańsku (3-6 czerwca).

Okazuje się, że to nie był ostatni występ Megadeth w Polsce. Właśnie ogłoszono, że w ramach europejskiej odsłony pod hasłem "Breakout: Hibernation Of The Nations" (w sumie 24 halowe koncerty) zespół zaprezentuje się 2 kwietnia 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Na całej trasie Megadeth poprzedzać będą inne gwiazdy ciężkiego grania - Black Label Society (liderem jest Zakk Wylde) i Testament (czołówka amerykańskiego thrash metalu). "Razem tworzą jeden z najbardziej oczekiwanych składów koncertowych 2027 roku" - podkreślają organizatorzy z Mystic Coalition.

Megadeth żegna się z Polską

"Zamiast pojedynczej trasy pożegnalnej, ostatnia podróż zespołu została zaplanowana jako wieloletnie, obejmujące kilka kontynentów święto, dające fanom na całym świecie wiele okazji do zobaczenia Megadeth na żywo" - czytamy.

Sam Dave Mustaine (wokal, gitara) podkreśla, że "nie chodzi o pożegnanie", a o uczczenie ponad 40-letniej historii.

"Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki. Fanów czeka niesamowita noc" - mówi lider Megadeth.

Dodajmy, że Megadeth po raz ostatni grał w Tauron Arenie w Krakowie na początku października 2025 r., gdy zespół poprzedzał Disturbed.

Obecnie u boku lidera występują nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz pochodzący z Finlandii gitarzysta Teemu Mäntysaari.

Bilety na koncert Megadeth w Krakowie:

Płyta - 349 zł

Sektory A - 379 zł

Sektory B - 339 zł

Sektory C - 299 zł

Limitowana pula biletów Early Entry Package w cenie 834 zł (+ opłata serwisowa) dostępna jest tylko przez pierwsze 24 godzin przedsprzedaży Cyber Army Presale oraz od 7 sierpnia, w otwartej sprzedaży, do wyczerpania zapasów.

Harmonogram sprzedaży:

- Przedsprzedaż dla członków Cyber Army: wtorek, 4 sierpnia, godz. 10:00

- Artist Presale: środa, 5 sierpnia, godz. 10:00

- Spotify Presale: czwartek, 6 sierpnia, godz. 10:00.

- Otwarta sprzedaż biletów rusza w piątek, 7 sierpnia o godz. 10:00.