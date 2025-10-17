"Megadeth wracają w roli headlinerów Mystic Festival! Na okładce zapowiadanej na styczeń siedemnastej - i niestety pożegnalnej - ich płyty, Vic Rattlehead [maskotka zespołu] co prawda płonie, ale uśmiecha się złowieszczo. Zanim zamieni się w popiół, zatańczy z nami jeszcze raz na Mystic Festival" - czytamy w ogłoszeniu, które zelektryzowało fanów Amerykanów.

Dodajmy, że raptem tydzień wcześniej, 10 października, grupa wystąpiła w roli gościa specjalnego Distrubed na ich koncercie w Tauron Arenie Kraków.

Megadeth powraca do Polski na Mystic Festival 2026

Ekipa dowodzona przez niestrudzonego Dave'a Mustaine'a (wokal, gitara) to już ostatnia legenda thrash metalu, która została ujawniona jako gwiazda przyszłorocznej edycji Mystica. Wcześniej podano, że do Gdańska przyjadą także Forbidden, Overkill i Anthrax. Dodajmy, że Anthrax i Megadeth są zaliczani do Wielkiej Czwórki thrash metalu, razem z Metalliką i Slayerem.

Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że jednym z headlinerów będzie dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society. Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER.

Megadeth żegna się ze sceną. Co już wiemy o płycie "Megadeth"?

Jak już wcześniej informowaliśmy, 23 stycznia 2026 roku pojawi się płyta zatytułowana po prostu "Megadeth", którą legenda metalu pożegna się ze sceną. Poznaliśmy już pierwszy singel "Tipping Point" - koncertowa premiera tego utworu odbyła się 14 października w Ziggo Dome w Amsterdamie (Holandia).

"Wszyscy mamy swoje różne 'punkty krytyczne', które mogą zmieniać się z dnia na dzień. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dziś doprowadzani na skraj, stąd łatwo poddać się tej emocji. Ważne jednak, by nie dać się złamać" - tak o nowym singlu mówił 64-letni Dave Mustaine.

Do premierowej kompozycji nakręcono teledysk w reżyserii Leonarda Libertiego. W wideoklipie boku wcielającego się w więźnia Dave'a Mustaine'a występują trzej pozostali członkowie aktualnego składu Megadeth, czyli nowojorski basista James Lomenzo, belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz Teemu Mäntysaari - fiński gitarzysta, który wstąpił w szeregi zespołu w 2023 roku w miejsce Brazylijczyka Kiko Loureiro.

Produkcją longplaya "Megadeth" zajął się ponownie Chris Rakestraw, amerykański fachowiec, który czuwał nad brzmieniem dwóch poprzednich płyt formacji Dave'a Mustaine'a: "Dystopia" (2016 r.) i "The Sick, The Dying... And The Dead!" (2022 r.).

