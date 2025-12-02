Przypomnijmy, że nowy materiał twórców kanonicznego "De Mysteriis Dom Sathanas" sprzed ponad 40 lat promował dotąd opublikowany na początku listopada singel "Weep For Nothing". Teraz dołączył do niego drugi singel "Despair".

"Jesteście gotowi, by pogrążyć się w 'Rozpaczy'"? - pyta słynna (i osławiona) norweska grupa na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

"Prawdziwy black metal wiecznie żywy", "To się nigdy nie znudzi", "Fenomenalny utwór", "Nawiedzony, mroźny, potężny", "Zupełnie inny klimat w porównaniu z pierwszym singlem, coś wspaniałego", "Perfekcja" - czytamy w komentarzach na temat premierowej kompozycji Mayhem .

Singla "Despair" Mayhem możecie posłuchać poniżej:

Mayhem: Szczegóły albumu "Liturgy Of Death". Co już wiemy o nowej płycie legendy black metalu?

Tworząc "Liturgy Of Death" Necrobutcher (bas), Hellhammer (perkusja), Attila Csihar (węgierski wokalista Mayhem), Teloch (gitara) i Ghul (brytyjski gitarzysta, od niedawna także członek reaktywowanego The Kovenant) nigdy dotąd nie współpracowali ze sobą aż tak ściśle. Na swoim siódmym longplayu Mayhem nie jest więc grupą spoczywającą na larach, czerpiąc zadowolenie z własnego dziedzictwa, lecz tworem zdeterminowanym, by przesuwać granice ekstremalności.

- Wszyscy są zmotywowani, jesteśmy w dobrym zdrowiu, jesteśmy gotowi i jesteśmy tego głodni - mówił Necrobutcher w rozmowie z Tymoteuszem Hołyszem z serwisu Interia Muzyka.

"Na nowym dziele 'Liturgy Of Death' Mayhem potwierdza swój status najbardziej bezkompromisowej siły w norweskim black metalu. Po czterech dekadach przekraczania granic zespół osiągnął nowy szczyt: jest szybszy, cięższy i bardziej mroczny od czegokolwiek z wcześniejszych dokonań. Album ten przeradza się w bezwzględną zadumę nad śmiercią w jej wszelkich odmianach - egzystencjalnej, duchowej i nieuchronnej, gdzie każdy utwór wciąga słuchacza w rytuał cierpienia i transcendencji, łącząc brutalność z przerażającą atmosferą. Na 'Liturgy Of Death' Mayhem skupia się tym samym na śmierci, która dosięga każdego, przyglądając się w sposób surowy i bezlitosne pojęciom takim jak strach przed umieraniem, strata, bezsilność i kruchość istnienia" - czytamy na oficjalnej stronie norweskich gigantów black metalu.

"Efektem tego wszystkiego jest album - mroczny, rozpędzony i bezwzględny - który ukazuje najbardziej niebezpieczne, żywiołowe i fundamentalne oblicze Mayhem. Po 40 lata od powstania, Mayhem wciąż stanowi ucieleśnienie chaosu i po raz kolejny udowadnia, że norweski black metal to siła, która nie zna ograniczeń" - dodano.

Następcę albumu "Daemon" (2019 r.) wyprodukował zespół we współpracy z odpowiedzialnym również za miks Tore Stjerną, właścicielem renomowanego sztokholmskiego Necromorbus Studio, a także perkusistą znanym z m.in. Funeral Mist, Ofermod, Corpus Christii czy In Aeternum. Masteringiem zajął się Thomas Johansson. Obaj szwedzcy fachowcy pracowali nad brzmieniem nagrań Norwegów już wcześniej. To samo można powiedzieć o włoskim artyście Daniele Valerianim, którego prace zdobią kilka poprzednich materiałów Mayhem.

Sporym zaskoczeniem jest za to gościnny udział w utworze "Ephemeral Eternity" Kristoffera Rygga, czyli popularnego Garma, wokalisty i lidera norweskiej grupy Ulver i niegdysiejszego frontmana Arcturus i Borknagar.

Album "Liturgy Of Death" będzie mieć swą premierę 6 lutego 2026 roku nakładem Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje aż siedem wersji winylowych, edycję CD, formaty cyfrowe oraz specjalny boks. W tym ostatnim oraz w limitowanej wersji CD (tzw. mediabook) znajdziemy dwa bonusowe utwory "Life Is A Corpse You Drag" i "Sancta Mendacia", które według zapowiedzi "nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Mayhem jest nadal niezrównany w przekładaniu rozpaczy na dźwięk".

Kilkanaście dni po premierze nowej płyty ikona tzw. drugiej fali black metalu ponownie odwiedzi nasz kraj.

Mayhem powraca do Polski. Z kim zagrają w Gdańsku?

Polski przystanek w ramach blisko 20-koncertowej trasy pod szyldem "Death Over Europe" odbędzie się 24 lutego 2026 w klubie B90 w Gdańsku. W tournée po Starym Kontynencie, którego główną gwiazdą będzie Mayhem, wezmą też udział dwie inne kultowe formacje: obchodzący w tym roku 35. urodziny blackmetalowy Marduk ze Szwecji zwany niekiedy Pancerną Dywizją z Norrköping; oraz nowojorski Immolation - żywa legenda amerykańskiego death metalu.

Bilety na polski koncert Mayhem - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w przedsprzedaży w cenach 159 zł (I pula), 169 zł (II pula) i 190 (w dniu imprezy).

Mayhem - szczegóły albumu "Liturgy Of Death" (tracklista):

1. "Ephemeral Eternity"

2. "Despair"

3. "Weep For Nothing"

4. "Aeon's End"

5. "Funeral Of Existence"

6. "Realm Of Endless Misery"

7. "Propitious Death"

8. "The Sentence Of Absolution".

Natalia Szroeder radzi uczestnikom nowej edycji "Must Be The Music". Co sądzi o TikToku? INTERIA.PL