Moje pierwsze przejawy fascynacji black metalem pojawiły się w okolicach gimnazjum. Niedługo później, bo w 2017 roku mogłem pierwszy raz zobaczyć na żywo prawdziwą legendę tego gatunku czyli Mayhem. Zespół występował wtedy w katowickim MegaClubie, grając w całości kultowe "De Mysteriis Dom Sathanas". Pamiętam, że był to jeden z tych występów, które wspominałem na długo, długo po fakcie. Grupa kilkukrotnie wracała do nas w międzyczasie, ale było mi z nimi zwyczajnie nie po drodze, dlatego wyjątkowo podekscytowany byłem na myśl, że ponownie będę miał okazję zmierzyć się z ich twórczością na żywo.

Mayhem zagrali na letniej scenie Progresji w Warszawie

Wieczór otworzyła polska grupa Owls Woods Graves. Ich również miałem przyjemność oglądać już wcześniej i to nie raz. Dzisiaj odniosłem jednak wrażenie, że troszkę zabrakło chłopakom luzu. Cały set wydawał się dość mocno napięty i toporny. Przynajmniej fenomenalne "Antichristian Hooligan" wybrzmiało tak, jak powinno, więc przy pierwszych przymrozkach ich wspaniały szaliczek wróci na moją szyję.

Mayhem zaczęli z kolei pokazując serię archiwalnych nagrań (które później pojawiały się także między kawałkami), przechodząc do pochodzącego z ich ostatniego krążka "Daemon" kawałka "Malum". Norweska legenda z utworu na utwór progresowała do coraz starszych utworów. Potraktowałem to trochę jak rozgrzewkę, bo im również brakowało trochę energii. Numery takie jak "Milab", "Psywar" czy "Illuminate Eliminate" sprawiały wrażenie bardziej odegranych z obowiązku niż zagranych z należytą siłą. Z czasem jednak zespół nabierał mocy prezentując materiały z "Chimery" i "Grand Declaration of War".

Występ na dobre rozkręcił się dopiero gdy zaszło słońce. Nie jest jednak żadnym zdziwieniem, że dobre światło i piękna pogoda im nie sprzyja. Klimat robi tu w końcu mrok i pewien mistycyzm, który pojawia się w obecności gęstej mgły.

Wspominałem już o archiwalnych nagraniach. Między niektórymi utworami pojawiały się krótkie nagrania nakreślające historię i wpływy zespołu. Tuż przed przejściem do numerów z "De Mysteriis Dom Sathanas" zobaczyć mogliśmy kilka klatek poświęconych tragicznie zmarłym Øysteinowi "Euronymousowi" Aarsethowi oraz Pelle "Dead" Ohlinowi, którzy współtworzyli najbardziej kultowe wydawnictwa zespołu.

Końcówka koncertu dostarczyła wreszcie tego, czego potrzebowałem, czyli szybkiego, ostrego i niepowstrzymanego Mayhem. "Life Eternal", "Freezing Moon", "De Mysteriis Dom Sathanas" oraz "Funeral Fog" i wisienka na torcie w postaci bisowych "Deathcrush", "Chainsaw Gutsfuck" i "Pure Fucking Armageddon" bardzo elegancko i spójnie domknęły ten koncert. Z ust Atilli usłyszeć mogliśmy "dziękuję", po którym stał i machał do fanów, zupełnie jakby nie chciał opuszczać sceny. Mimo wszystko, zagrali niemal dwugodzinny koncert, co jak na tak intensywną muzykę wydaje się dość odważnym przedsięwzięciem. Z taką ilością klasycznego materiału ciężko było jednak o nudę. Koncert wystarczająco nasycił moje zapotrzebowanie do ich muzyki w wersji live. Teraz pozostaje jedynie czekać na nową płytę, o której Necrobutcher opowiedział nieco podczas naszej rozmowy!

