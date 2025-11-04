W oświadczeniu grupa Massacre przekazała, że Kam Lee musi udać się na zwolnienie i poddać badaniom lekarskim w związku pogarszającym się stanem zdrowia. Frontman legendy death metalu zadeklarował, że zespół powróci do Europy w 2026 r.

Ta wiadomość oznacza, że Massacre nie weźmie udziału w trasie pod szyldem "Morbidfest". Na zaplanowanych na listopad i grudzień koncertach pojawią się inne ikony death metalu i grind core'u - Possessed, Terrorizer, Grecy z Nightfall i Ater z Chile.

Massacre nie przyjedzie do Polski

Trasa "Morbidfest" obejmie też Polskę, gdzie zaplanowano w sumie trzy koncerty.

24.11 - Warszawa, Progresja Music Zone

25.11 - Gdańsk, B90

7.12 - Kraków, Hype Park.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2024 r. Massacre wypuścił swój piąty album "Necrolution", który ukazał się nakładem Agonia Records z Piły. Z kolei w marcu tego roku pojawiła się EP-ka "Mermaid in a Manhole" z niewydanym wcześniej materiałem z "Necrolution".

Massacre - żywa legenda death metalu

Kam Lee - nazywany pionierem growlu perkusista i pierwszy wokalista Mantas / Death - dołączył do Massacre w 1984 r., krótko po powstaniu zespołu. Formacja utożsamiana jest przede wszystkim z rozkwitającą wówczas, słynną florydzką sceną, której zręby budował wraz z m.in. Obituary, Mantas / Death, Atheist, Deicide i Morbid Angel.

Grupa wielokrotnie zapadała w niebyt, po czym była wskrzeszana, by na dobre powrócić na scenę w 2021 roku z albumem "Resurgence", którego wydaniem zajęła się niemiecka Nuclear Blast Records. "From Beyond", debiutancki longplay Massacre z 1991 roku, uznaje się powszechnie za jedno z najważniejszych zdobyczy gatunku.

