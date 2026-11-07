Po 12 latach na koncerty do Europy przyjedzie Marty Friedman. Jeden z występów odbędzie się także w Polsce - 20 kwietnia 2027 r. muzyk zagra w Hype Parku w Krakowie.

"Marty Friedman to absolutny bóg gitary. To, co ten człowiek robił (i wciąż robi) na swoich płytach solowych oraz w Megadeth wciąż zachwyca i powala na ziemię. Stacjonujący w Japonii artysta pokaże nam, że na żywo jest nawet jeszcze lepszy niż na płytach" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

"Jego solówki i riffy uświetniły największe hity Megadeth, ale Marty Friedman nigdy nie opierał się na swojej przeszłości w tym zespole. Zamiast tego ciągle poszukiwał i poszukuje. Gra pełen iskrzącej techniki progmetal, ale nie zapomina o melodiach i nie boi się niczego. Lider, nie odtwórca" - dodają.

Marty Friedman po latach powraca do Polski. Kim jest "bóg gitary"?

Swoją profesjonalną karierę zaczynał w zespołach Decue i Hawaii, ale został odkryty dla szerszej publiczności przez guru instrumentalnej rockowej gitary, Mike'a Varneya, właściciela kultowej wytwórni Shrapnel Records, która wydała na świat produkcje takich gigantów, jak Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert (Mr. Big, Racer X), Vinnie Moore (UFO) czy Jason Becker (David Lee Roth).

I właśnie z tym ostatnim muzykiem Friedman założył zespół Cacophony w 1986 r. Wydali dwa bardzo dobrze przyjęte przez krytykę albumy "Speed Metal Symphony" (1987) i "Go Off" (1988), które z miejsca stały się klasyką gitarowego grania i szybkich rockowych solówek.

W 1988 r. Marty wydał swoją pierwszą solową płytę "Dragon's Kiss", która zawierała gościnne partie Jasona Beckera. Sam, gościnnie pojawił się na wydanym w tym samym roku pierwszym solowym albumie Beckera "Perpetual Burn". Mimo sukcesów komercyjnych płyt Cacophony i solowego albumu, kariera Friedmana dopiero nabierała rozpędu.

W 1990 r. Dave Mustaine, lider i twórca Megadeth, zaproponował mu objęcie posady gitarzysty solowego, w będącym już wtedy legendą thrash metalu zespole. W dekadzie współpracy Friedmana z Megadeth formacja ta wydała najlepiej sprzedające się albumy: "Rust in Peace" (1990), "Countdown to Extinction" (1992), "Youthanasia" (1994), "Cryptic Writings" (1997) i "Risk" (1999).

Po odejściu z Megadeth Friedman zrealizował swoje marzenia i przeprowadził się do Japonii, gdzie już od lat 80. posiadał rzeszę wiernych fanów. Uzbrojony w biegłą znajomość japońskiego (w 1992 r. poślubił japońską wiolonczelistkę Hiyori Okudę), zdolności kompozycyjne, ruszył na podbój medialnego i muzycznego rynku kraju Kwitnącej Wiśni.

Występował wielokrotnie w największych salach muzycznych, jak Tokio Dome czy Budokan. Skomponował także niezliczoną ilość utworów, z których wiele pojawiało się na szczytach japońskich list przebojów.

Mieszkając w Japonii wydał liczne płyty solowe, często niemal niedostępne poza tamtejszym rynkiem. Dyskografię zamyka album "Drama" (2024) wypuszczony nakładem włoskiej wytwórni Frontiers Music, która w swoim katalogu ma takich wykonawców, jak m.in. Asia, Bonfire, Glenn Hughes, Jorn, Journey, Lynyrd Skynyrd, Masterplan, Mr. Big, Neal Morse, Orianthi i Tesla.