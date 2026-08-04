Marduk ponownie zagra w Polsce. "Wytrwali jak diabli"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W przerwie od jesiennych występów u boku Mayhem szwedzki Marduk zagra serię własnych koncertów pod szyldem "Death Over Europe - Part II : DETOUR". Pierwszym przystankiem będzie Kraków.

Mortuus śpiewa do mikrofonu na scenie, obok gitarzysta, gęsty dym i mocne oświetlenie.
Mortuus (Marduk) w akcjiTerje Dokken / Gonzales Photo / ForumAgencja FORUM

Pochodzący z Norrköping Marduk zaliczany jest do największych gwiazd black metalu. Celem Szwedów miało być stworzenie "najbardziej obrazoburczej grupy na świecie".

"Obrazoburczy do szpiku kości, a do tego wytrwali jak diabli. Wydali 15 płyt, żadnego średniaka, a ich zblastowany (ale gdy trzeba, to wolniejszy, bardziej nastrojowy) black metal jest ożywczym kopem tak samo jak za czasów 'Panzer Division Marduk'" - czytamy.

Zobacz również:

Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne w 2020 r.
Metal

Ozzfest oficjalnie powróci w 2027 r. To będzie wyjątkowe miejsce

Michał Boroń
Michał Boroń

Marduk powraca do Polski na kolejny koncert

Jesienią Marduk będzie towarzyszyć Norwegom z Mayhem i Amerykanom z Immolation na kolejnej odsłonie "Death Over Europe". W przerwach między tymi występami Szwedzi zagrają też serię własnych koncertów pod szyldem "Death Over Europe - Part II : DETOUR". Pierwszym przystankiem będzie Kraków - Marduk zagra 30 września w klubie Kwadrat.

Przypomnijmy, że "Memento Mori", ostatni studyjny album Pancernej Dywizji z Norrköping, miał swą premierę 1 września 2023 roku nakładem niemieckiej Century Media Records.

Nocny Kochanek na Pol’and’Rock Festivalu: Jesteśmy skazani na porażkę INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze