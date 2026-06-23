Podwójny "pokaz siły" grupa Manowar zaprezentuje podczas dwóch przystanków w Polsce na trasie "Kings of Metal Fighting the World Tour 2027". "Zaznaczcie w kalendarzu te historyczne wydarzenia" - zachęcają Amerykanie.

26.01.2027 - Łódź, Atlas Arena (płyta "Kings of Metal" w całości)

27.01.2027 - Kraków, Tauron Arena (płyta "Fighting the World" w całości).

Manowar wraca do Polski po latach

"Łódź to miasto wykute w ogniu, żelazie i niezłomnej woli, co czyni je idealnym polem bitwy dla 'Kings Of Metal'. Kraków to starożytna stolica królewska, w której żyją legendy, stanowiąca majestatyczną scenerię dla 'Fighting The World'. Polska Armia Nieśmiertelnych czekała dzielnie. Zjednoczymy się na waszej świętej ziemi" - ogłosili w swoim stylu samozwańczy "Królowie Metalu".

Dotychczas heavymetalowa ekipa spod znaku magii i miecza zagrała w Polsce tylko dwukrotnie - w maju 2014 r. w Katowicach (Spodek) i styczniu 2016 r. w Warszawie (Torwar).

Obecnie zespół tworzą Joey DeMaio (bas) i Eric Adams (wokal) oraz muzycy, którzy dołączyli w 2022 r.: Dave Chedrick (perkusja) i Michael Angelo Batio (gitara).

Ty dostajesz nasze show, ja biorę twój telefon [WYWIAD] INTERIA.PL