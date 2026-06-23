Manowar powraca do Polski na dwa koncerty. "Historyczne wydarzenia"
Na początku 2027 r. na dwa koncerty do Polski powrócą samozwańczy "królowie metalu" z grupy Manowar. Amerykanie w całości zagrają materiał z klasycznych płyt z końcówki lat 80.: "Kings Of Metal" i "Fighting The World".
Podwójny "pokaz siły" grupa Manowar zaprezentuje podczas dwóch przystanków w Polsce na trasie "Kings of Metal Fighting the World Tour 2027". "Zaznaczcie w kalendarzu te historyczne wydarzenia" - zachęcają Amerykanie.
26.01.2027 - Łódź, Atlas Arena (płyta "Kings of Metal" w całości)
27.01.2027 - Kraków, Tauron Arena (płyta "Fighting the World" w całości).
Manowar wraca do Polski po latach
"Łódź to miasto wykute w ogniu, żelazie i niezłomnej woli, co czyni je idealnym polem bitwy dla 'Kings Of Metal'. Kraków to starożytna stolica królewska, w której żyją legendy, stanowiąca majestatyczną scenerię dla 'Fighting The World'. Polska Armia Nieśmiertelnych czekała dzielnie. Zjednoczymy się na waszej świętej ziemi" - ogłosili w swoim stylu samozwańczy "Królowie Metalu".
Dotychczas heavymetalowa ekipa spod znaku magii i miecza zagrała w Polsce tylko dwukrotnie - w maju 2014 r. w Katowicach (Spodek) i styczniu 2016 r. w Warszawie (Torwar).
Obecnie zespół tworzą Joey DeMaio (bas) i Eric Adams (wokal) oraz muzycy, którzy dołączyli w 2022 r.: Dave Chedrick (perkusja) i Michael Angelo Batio (gitara).