Przypomnijmy, że Michalina "Maja" Rutkowska jest dobrze znana publiczności jako wokalistka stołecznego postmetalowego zespołu Datûra, którego - wydany w 2024 roku - debiutancki longplay "Obsidian" cieszył się dużym zainteresowaniem i bardzo dobrymi recenzjami. Obecnie Maja odkrywa przed słuchaczami swój projekt Atavia, którego pełna zadumy, metafizyczna wręcz muzyka powstawała jeszcze w 2018 roku, lecz dopiero teraz nabrała profesjonalnego kształtu w postaci albumu "To The Old Ones".

Atavia przed premierą debiutu. Co już wiemy?

Materiał na płytę "To The Old Ones", został w pełni nagrany i wyprodukowany przez (dziś trzyosobowy) zespół, a miksem i masteringiem zajął się gitarzysta Atavii, Szymon Stadniczenko.

Wyjaśnijmy, że szyld Atavia pochodzi od terminu "atawistyczna nostalgia" Phila Hine'a, brytyjskiego okultysty i autora książek na temat magii chaosu. W skrócie, termin ów oznacza tęsknotę za pierwotnymi siłami drzemiącymi w człowieku, które utracił w procesie ewolucji. Według Hine'a, człowiek jest w stanie przywołać owe siły obcując ze zwierzętami, czyli swymi odległymi przodkami. W nazwie projektu wybrzmiewa hołd dla świata niezwerbalizowanego, podświadomego, prymitywnego. Jest to świat, z którego wypłynęły pomysły na album "To The Old Ones".

Płyta "To the Old Ones" ujrzy światło dzienne 11 czerwca.

W sieci można się już zapoznać z tytułową kompozycją z albumu "To The Old Ones".

"Singel 'To The Old Ones' to symboliczny hymn dedykowany rodzinie autorki. Utwór opowiada o porzuceniu starego 'ja', odcięciu pępowiny i wejściu w nowy wymiar dorosłości" - czytamy o premierowym utworze Avavii.

Do singla "To the Old Ones" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Atavia - kim są?

Atavia powstała na początku 2018 roku jako solowy projekt Michaliny "Mai" Rutkowskiej - wokalistki znanej z warszawskiej grupy Datûra. Początkowe eksperymenty muzyczne Mai oscylowały wokół ambientu, dark folku i psychodelii, przybierając formę abstrakcyjnych pejzaży dźwiękowych. Z czasem brzmienie kompozycji zaczęło ewoluować w stronę rocka i post-punka, a utwory zyskały bardziej piosenkową strukturę.

Obecnie Atavia to projekt spod znaku power trio, w którym u boku grającej na basie i klawiszach wokalistki Michaliny "Mai" Rutkowskiej, figurują dwaj inny muzycy, czyli perkusista Tomek Wazia oraz gitarzysta Szymon Stadniczenko, członek olsztyńskiej formacji Defying z pogranicza black i prog / post-metalu.

