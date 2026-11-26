W podcaście "Chats With…" Stana Bicknella perkusista Limp Bizkit zdradził, że muzycy spędzili około miesiąca w studiu Dark Horse w Nashville. W tym czasie zarejestrowali od 24 do 30 pomysłów. "Mamy kilka naprawdę szalonych rzeczy" - powiedział Otto. Na razie nie przesądza jednak, które z nich trafią na album.

Zespół ma w zwyczaju umawianie się w studiu bez planu na konkretną płytę. Zapisują to, co akurat wymyślą, i wracają do tych szkiców po jakimś czasie. Nie zawsze jest do czego wracać. Gdy w 2018 roku podczas pożaru w Malibu spłonął dom Freda Dursta, grupa straciła część materiału gromadzonego przez lata.

Limp Bizkit nie podają daty premiery

Na "Still Sucks", które ukazało się w 2021 roku, fani czekali dekadę od wydania "Gold Cobra". W międzyczasie, już po premierze ostatniego albumu, zespół wypuścił singiel "Making Love to Morgan Wallen" związany z grą "Battlefield 6". W jednym ze zwiastunów gry wykorzystano też remiks "Break Stuff".

Kolejna płyta nie ma jeszcze ogłoszonego tytułu ani terminu wydania. Otto mówi, że grupie lepiej pracuje się bez wytwórni, która pilnuje daty oddania materiału. "Nie będziemy iść na skróty. Wydamy to, kiedy uznamy, że jest gotowe" - zapowiedział.