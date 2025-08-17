Lider Saxon walczy z nowotworem. Legenda heavy metalu odwołuje występy

Grupa Saxon założona w 1975 roku zaliczana jest do liderów nowej fali brytyjskiego heavy metalu. W latach 80. byli jednym z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów i królowali na brytyjskich listach przebojów. Szacuje się, że zespół na przestrzeni lat sprzedał ponad 23 miliony egzemplarzy płyt. Niedawno muzycy koncertowali w Japonii. Po powrocie z trasy u wokalisty Biffa Byforda zdiagnozowano nowotwór. Artysta będzie musiał przejść chemioterapię, jednak zapewnia, że rokowania są pozytywne.

Saxon odwołują koncerty

Zespół zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenie oraz wideo, w którym Biff wyjaśnia swoją sytuację. Choć zdiagnozowany guz nie był duży, zalecono mu poddanie się chemioterapii, aby upewnić się, że choroba została wyeliminowana.

Ze względu na leczenie oraz potrzebę powrotu do pełnej sprawności, wokalista zapowiedział, że Saxon będą musieli odwołać kilka koncertów, w tym występy we Francji, Hiszpanii oraz na Turtnoff Open Air w Czechach. Niedługo zaproponowane zostaną jednak nowe terminy. Muzyk zapewnia, że prognozy leczenia są bardzo optymistyczne, a on sam czuje się dobrze. Przyznał również, że nie próżnuje i czas spędzony w domu poświęca na pracę nad nowym materiałem Saxon.

Byford dodał też, że trasa "Hell, Fire and Steel" w Wielkiej Brytanii i Irlandii odbędzie się zgodnie z planem w listopadzie. Koncert Saxon na Metal Hammer Paradise w Niemczech również ma się odbyć bez zmian.

