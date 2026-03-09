Lider Megadeth zdradził plany na emeryturę. "To mogłoby być coś naprawdę ciekawego"
Dave Mustaine, lider legendarnej formacji Megadeth, w niedawnym wywiadzie po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o planach na przyszłość po zakończeniu działalności zespołu. Choć fani mają przed sobą jeszcze pożegnalną trasę koncertową, która może potrwać kilka lat, muzyk już teraz wie, czym chce zająć się na muzycznej emeryturze. Jego plany mogą okazać się dla wielu sporym zaskoczeniem.
Choć thrash metalowa maszyna, jaką jest Megadeth, wciąż jest aktywna, Dave Mustaine zapowiedział, że nadchodzące lata będą ostatnią szasną by zobaczyć zespół na żywo. Pożegnalny krążek o tytule "Megadeth" miał swoją premierę w styczniu 2026 roku. Polscy fani będą mieli okazję zmierzyć się z nowym materiałem na żywo przy okazji gdańskiego Mystic Festivalu. W niedawnej rozmowie z magazynem "Kerrang!" Mustaine uspokoił fanów, że pożegnanie nie nastąpi jednak z dnia na dzień.
Zobacz również:
Długie pożegnanie Megadeth ze sceną
Muzyk przyznał, że pożegnalna trasa Megadeth nie będzie pojedynczym, szybkim objazdem globu. Zespół planuje przedsięwzięcie, które może potrwać od trzech do nawet pięciu lat. Wszystko po to, aby pożegnać się z każdym zakątkiem świata i dać fanom ostatnią szansę na usłyszenie legendarnych utworów na żywo .
Co Dave Mustaine planuje na muzycznej emeryturze?
Najciekawsze okazały się jednak plany Mustaine'a na czas po Megadeth. 65-letni muzyk zdradził, że gdy odstawi już gitarę, najprawdopodobniej spróbuje swoich sił w... aktorstwie .
"Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby studiować aktorstwo i na tym właśnie się skupić. Myślę, że to mogłoby być coś naprawdę ciekawego" - wyznał.
Warto zaznaczyć, że frontman Megadeth nie jest zupełnym nowicjuszem w tej dziedzinie - ma już za sobą epizodyczne występy przed kamerą, pojawiając się w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Mustaine dodał jednak, że nie zamierza całkowicie odcinać się od muzycznych korzeni. Artysta planuje zaangażować się w edukację, chcąc dzielić się swoim ogromnym doświadczeniem z młodymi gitarzystami i pomagać im w odnalezieniu własnego, unikalnego stylu.