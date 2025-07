To właśnie podczas jubileuszowego koncertu w Szczytnie Paweł "Drak" Grzegorczyk odebrał honorowe odznaczenie "Zasłużonego dla Kultury Polskiej", przyznane przez Ministrę Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Hannę Wróblewską . Do ostatniej chwili to wydarzenie było trzymane przed nim w tajemnicy - odznaczenie odebrał z rąk wiceministra kultury Macieja Wróbla i burmistrza Szczytna Stefana Ochmana .

"Dostaliśmy od Was serię tak pozytywnych, emocjonalnych ciosów, że odebrało nam mowę. A Wasze przyjęcie, przyjazd z całego kraju, a nawet zza granicy tak bardzo nas uszczęśliwił, że brakuje słów by opisać naszą wdzięczność.. Od wielu, wielu lat słyszymy, że mało kto ma tak oddanych, świadomych i wiernych Fanów jak Hunter. Podpisujemy się pod tą tezą wszystkim 12-stoma rękami bez wahania. Właściwie często pada tu - 'nikt nie ma' - jednak przez skromność nie wspomnimy o tym, dobra? Jesteście rzeką miodu na nasze serca, a jak Wiecie w naszym wieku miód jest bardzo ważny i zdrowy. DZIĘKUJEMY! Gdyby nie Wy pewnie już dawno przeszlibyśmy na koncertową emeryturę. To dzięki Wam zaczynamy kolejne okrążenie z bezczelną determinacją dogrania do 50-tki" - napisali muzycy na facebookowym profilu grupy Hunter.