"Spodek od dekad zajmuje szczególne miejsce na metalowej mapie Polski. Czas dopisać do jego historii kolejny rozdział!" - zapraszają organizatorzy United Forces of Metal Festival, który będzie hołdował starej szkole metalu.

Poznaliśmy już pierwsze gwiazdy nowej imprezy - będą to przedstawiciele amerykańskiej szkoły thrash metalu: Anthrax, Kerry King i Sacred Reich. Kolejne nazwy mają zostać ujawnione niebawem.

UFO Metal Festival odbędzie się 6 kwietnia 2027 r. w Spodku w Katowicach, gdzie przez lata fani ciężkiego grania spotykali się na m.in. Metalmanii. To właśnie tam odbyła się pierwsza edycja tego festiwalu w 1986 r. To również w Spodku pierwsze koncerty w Polsce dała Metallica, tam Iron Maiden zagrał po powrocie do składu wokalisty Bruce'a Dickinsona. W słynnym spodku odbyły się także dwie edycje Mystic Festivalu z udziałem m.in. Slayera, Celtic Frost, Kreatora i Satyricon.

UFO Metal Festival 2027: Kto przyjedzie do Katowic?

Zaliczany do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (obok Metalliki, Slayera i Megadeth) Anthrax poza graniem pędzących riffów eksperymentował również z rapem. "Najbardziej nieprzewidywalny składnik Wielkiej Czwórki" był jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festivalu w Gdańsku.

We wrześniu nowojorska ekipa zaprezentowała swój 12. studyjny album - "Cursum Perficio". W nagraniach uczestniczyli: Scott Ian (gitara), Charlie Benante (perkusja), Frank Bello (bas), Joey Belladonna (wokal) i Jonathan Donais (gitara).

"Tytuł 'Cursum Perficio' pasuje do Anthrax. Przypomina o tym, przez co musieliśmy przejść, by dotrzeć do miejsca, w którym płyta została ukończona" - podkreślał wcześniej Scott Ian, który od 1981 r. stoi na czele formacji.

W Katowicach zaprezentuje się również Kerry King, na co dzień gitarzysta Slayera. W jego solowym zespole towarzyszą mu inne gwiazdy metalu: perkusista Paul Bostaph (Slayer, eks-Testament, Forbidden i Exodus), gitarzysta Phil Demmel (eks-Machine Head i Vio-Lence), wokalista Mark Osegueda (Death Angel) i basista Kyle Sanders (eks-Hellyeah; prywatnie brat Troya Sandersa z Mastodon).

12 lutego 2027 r. pojawi się ich drugi album "The End Of All Gods", zapowiadany singlem "My War".

Dotychczas ogłoszony skład uzupełnia Sacred Reich. "Ekipa z Arizony to thrash metal najczystszej próby, buzujący energią, przygniatający ciężarem, a przy tym dający do myślenia zaangażowanymi politycznie i społecznie tekstami" - podkreślają organizatorzy. Na premierę czeka już nowy album "Into the Abyss".

UFO Metal Festival - ceny biletów

Sprzedaż wejściówek rozpocznie się 27 listopada o godz. 10:00.

Płyta - 299 zł (w dniu wydarzenia 320 zł)

Miejsca siedzące w sektorze A - 349 zł (w dniu wydarzenia 370 zł)

Sektor B - 319 zł (w dniu wydarzenia 340 zł)

Sektor C - 289 zł (w dniu wydarzenia 310 zł)

Sektor D - 259 zł (w dniu wydarzenia 280 zł).