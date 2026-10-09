Legendy metalu w nowej roli. Muzycy Slayera pojawią się w "GTA 6"

Kerry King i Tom Araya użyczą głosów prezenterom "The Chamber 106.6" - stacji poświęconej klasycznemu metalowi z lat 80. i późniejszych dekad. Muzycy Slayera pojawią się w grze jako DJ Kerry i DJ Tom. Ich udział nie ograniczy się więc jedynie do obecności zespołu na playliście.

Rockstar przedstawia stację jako nawiązanie do metalowych tradycji fikcyjnej Leonidy, w której rozgrywa się akcja "GTA 6". "The Chamber 106.6" jest jedną z sześciu rozgłośni zaprezentowanych w najnowszym ogłoszeniu. Pozostałe obejmują między innymi pop, country i hip-hop.

Black Sabbath, Pantera i Slayer na początek

Na razie ujawniono trzy utwory, które usłyszymy w metalowej stacji:

Black Sabbath - "I".

Pantera - "I'm Broken".

Slayer - "Raining Blood"

To jednak dopiero pierwsza próbka materiału. Rockstar udostępnił również zapowiedzi dźwiękowe ujawnionych stacji na oficjalnej stronie gry, pozwalając sprawdzić ich charakter jeszcze przed premierą.

Radia posłuchamy także poza autem

Nowości dotyczą nie tylko wykonawców i prowadzących. W "GTA 6" Jason i Lucia będą mogli słuchać radia również podczas poruszania się pieszo. Umożliwią to słuchawki nauszne i douszne połączone ze smartfonami bohaterów. Wyjście z pojazdu nie będzie więc oznaczało konieczności przerwania słuchania.

Rockstar zapowiedział także podcasty. Podobnie jak audycje radiowe będzie można odtwarzać je zarówno w samochodzie, jak i poza nim.